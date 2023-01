Horóscopo de hoy: miércoles 18 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

La influencia y consejo de un amigo, traerá beneficios para ti en tu trabajo. Los proyectos que estaban detenidos, arrancan. Pero es necesario que tengas una actitud positiva y que los desafíos que están por llegar los tomes con determinación y firmeza. En el amor, estás seductora, carismática, en etapa de conquista. Lánzate a la aventura que verás grandes cambios, pero sobre todo mucha cautela para que no caigas en la red de personas que no te valoren.

Tauro

Te van a poner a prueba en tu trabajo porque no estás rindiendo cómo debe ser. Tú estás clara que lo que haces está bien, solo que a algunos no les gusta. Enfócate en tus estrategias y hazle caso a tu intuición porque ella te va a llevar por el camino del éxito. Recuerda siempre que la que está preparada eres tú. En el amor, la visita de un familiar te llenará de alegría y te reconfortará. Tu pareja te propone un viaje para avivar la pasión, acepta la invitación y despeja la mente.

Géminis

Tienes que organizarte para que te vaya mejor en el trabajo y así puedas obtener las ganancias que tanto necesitas para salir de deudas. Recuerda que debes tener fuerza de voluntad y pensar muy bien cada paso que darás para obtener mejores resultados. En el amor, ve con mucho cuidado con esa aventura que estás iniciando. No te vayas a llevar una decepción. Disfrútala, pero no te llenes de pajaritos en la cabeza.

Cáncer

Vas a recibir varias propuestas laborales que te pondrán a pensar muy bien cuál es el paso que debes dar. Analiza si te conviene dejar lo que hasta ahora estás haciendo, porque mal no te ha ido, pero si hay algo mejor y que te puede ayudar a mejorar la economía, adelante. En el amor, tienes una vida social muy activa y eso te va a permitir conocer gente interesante que puede beneficiarte a largo plazo.

Leo

Tienes que confiar en ti y en tus cualidades porque son tus armas para lograr el éxito en el plano profesional. Tienes por delante unos proyectos que serán los que te ayudarán a mejorar económicamente si le pones todo tu empeño. Para ello debes lograr que tu equipo trabaje al mismo son que tú. En el amor, dedícale más tiempo a la familia, ellos te necesitan en estos momentos tan difíciles que están atravesando. Tu pareja será un apoyo importante también para ellos.

Virgo

Tú tomaste la decisión de hacer negocios por tu cuenta y fue lo mejor, pero debes tener paciencia para que lleguen los frutos de este esfuerzo. Las ganancias no llegan de la noche a la mañana, hay que trabajarlas, cambiar una estrategia si no funciona, moverte en otros lugares para que todo se encamine. En el amor, tendrás noticias de alguien del pasado, pero no te enganches porque no es para ti. Recuerda siempre que la persona que debes tener a tu lado es alguien que te valore y respete. Mucho cuidado con caer de nuevo en una red que no vale la pena.

Libra

Deja de preocuparte por las situaciones embarazosas que has pasado en el plano laboral. Solo tienes que planificarte para sacar adelante lo que te piden. Recuerda que aquí el liderazgo lo ejerces tú y por eso debes tomar decisiones que te ayuden a avanzar y lograr el éxito. En el amor, los problemas que atravesaste con tu pareja, poco a poco se van solventando. Paciencia. La reconciliación está en camino y con ella hay que avivar la pasión.

Escorpio

Ya pasaste por una etapa difícil que te hizo aprender que ese no era el camino que debías tomar, ahora te proponen un cambio que viene con muy buenas perspectivas, así que no lo veas como algo malo. Aprovecha esta oportunidad para enmendar los errores y salir adelante. En el amor, tu relación va muy bien y con vientos de compromisos, así que prepárate para una linda sorpresa. La familia te apoya en todas las decisiones que tomes de aquí en adelante.

Sagitario

Estás muy ilusionada con este nuevo proyecto que te entregan para sacar adelante. Pon todo tu empeño que viene con muy buenas perspectivas. Otros negocios te van a proponer que también debes aprovecharlo para que económicamente salgas de algunas deudas que te tienen mortificada. En el amor, estás sintiendo algo diferente por un compañero de trabajo. Mucho cuidado porque esa persona no tiene buenas intenciones. Lo mejor es dejar pasar y poner la mirada en otro lado.

Capricornio

Tienes que poner orden en el equipo de trabajo, recuerda que tú eres la líder de ese proyecto y esperan de ti lo mejor. Trata de ahorrar, lo necesitas. Hay alguien que te ofrece su ayuda para que aceleres los negocios. Cuidado, ve con cautela. En el amor, alguien que está muy cerca de ti quiere confesarte lo importante que eres para su vida. Deja que te conquiste. No pierdas esta oportunidad porque te puedes llevar una grata sorpresa.

Acuario

La rutina te tiene desmotivada y no estás rindiendo en el trabajo. Cambia la actitud y busca la forma de planificar bien las cosas para que tengas éxito. La energía que le pongas a todo lo que haces debe ser positiva, con ánimo y con la convicción de que todo va a salir muy bien. En el amor, tu pareja te tiene una sorpresa con la familia, así que acéptalo y disfruta de ese momento que te lo mereces.

Piscis

No mezcles el trabajo con los problemas personales, son una combinación letal. Eso afecta tu desempeño y te puede traer roces con tus superiores. Ya por fin sale Mercurio retrógrado y todo lo que estaba detenido va a empezar a tomar otro rumbo. Paciencia. En el amor, tus familiares te preparan una sorpresa junto a tu pareja. Será un momento inolvidable. Los abrazos y cariños de todo son tu mejor medicina para tomar impulso.