Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 16 al viernes 20 de enero del 2023

Para esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el horóscopo semanal en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna esta tercera semana de enero, en lo que corresponde del 16 al viernes al 20 de enero del 2023.

Aries

En el horóscopo del tarot obtuviste las cartas de “Los Amantes” y “Siete de Oros” que significan la obligación de tener más en cuenta tu relación de pareja y no dejarla para el olvido, es decir, siempre debes estar atento con tu familia. Te llegará prosperidad en cuestión de negocios propios y un trabajo mejor pagado, así que no lo dudes y haz ese cambio. Tus números mágicos son 09 y 14 y tu color es el verde fuerte. El lunes será tu mejor día de la semana. Tu signo domina todo lo relacionado con temas de negocios y administración de empresas. Harás el trámite de tu pasaporte y visa. Llegará un nuevo amor del signo Capricornio o Libra que será muy compatible contigo. Recibirás un dinero extra por un bono y fondo de ahorro. Serán días de renovación completa en tu persona y quitar todo lo negativo de tu vida.

Tauro

Las cartas de “El Loco” y “Ocho de Espadas” dicen que vivirás momentos de madurez en tu vida personal y avanzarás en cuestión de un trabajo mejor pagado, donde sientas que puedes crecer más en lo profesional. Deberás tener cautela con tus amistades, pues te están robando tu energía positiva con envidias y mal de ojo, así que ten mucho cuidado con quienes te rodean. Disfrutarás un golpe de suerte en cuestión de lotería con los números 00 y 27, tu color el amarillo. El jueves será tu mejor día de la semana. Tendrás mucho trabajo por hacer y resolverás trámites. Los Tauro que están casados planearán ser padres. A las personas de este signo solteras les llegará un amor del signo de Géminis o Virgo, con los que tendrán una gran compatibilidad. Prepara tus vacaciones para abril, será tu mejor mes del año.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas de “La Luna” y “La Justicia”, que te auguran tiempos para tener una pareja formal y empezar a ver por tu futuro y no quedarte solo. Arreglarás cualquier asunto pendiente en materia legal y trámites personales; todo te saldrá excelente. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 40, tu color el blanco y tu mejor día de la semana será el miércoles. Serán días de estar con mucha energía positiva a tu alrededor para crecer en lo profesional. Este año será muy bueno para ti, así que trata de mentalizarte para que las energías positivas fluyan. Cuídate de problemas de enojos y carácter explosivo, a veces dices palabras que lastiman, por lo que debes medirte y tener más prudencia. Triunfarás en el amor y esta semana te buscarán buenos prospectos. Harás trámites de pagos.

Cáncer

Obtuviste las cartas de “El Juicio” y “Seis de Oros” en el horóscopo del tarot, las cuales significan que estás en el momento de mayor crecimiento en tu vida económica, así que no dudes en hacer los cambios positivos que necesitas para crecer. No olvides que tu signo es el pilar de su hogar y siempre verá por los demás. Tendrás buena suerte en todos los sentidos y más en cuestión amorosa, pues encontrarás a tu pareja ideal. Tus números de la suerte son 07 y 66, tu color es el azul fuerte y el viernes será tu mejor día. Sufrirás muchas presiones de trabajo esta semana, enfrentarás muchos retos personales y energías cruzadas en lo laboral. Cambiarás tu carro por uno más reciente. Deberás evitar platicar sobre tus asuntos personales, pues las envidias están muy intensas en estos días. No comas tanto y mídete en cuestiones de nervios.

Leo

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas de “El Mundo” y “Seis de Espadas”, las cuales indican que será un año de muchos viajes y conocer personas muy importantes en tu ambiente laboral. Sufrirás una traición amorosa, así que debes hablar claro con tu pareja para seguir o darse un tiempo solos. Tus números de la suerte serán 03 y 25, tu color es el rojo intenso y el martes será tu día de la suerte. Decidirás buscar trabajo en otra parte, donde puedas superarte, pero recuerda que se te darán las oportunidades de nuevos puestos en lo laboral y mejor pagados. No pienses tanto en cuestiones de tu vida y mejor ponte en acción. En cuestión de amor, cierra círculos y empieza de nuevo con personas del signo Aries o Capricornio, las cuales serán muy compatibles contigo. Practica ejercicio para mantenerte más saludable.

Virgo

Las cartas de “La Rueda de la Fortuna” y “Nueve de Copas” significan tiempos de estar arriba, es decir, la abundancia y buena fortuna te rodearán estos días, así que cualquier decisión que tomes será muy buena para tu futuro. Las cartas recomiendan que hagas un plan de vida para este año y puedas llevar a cabo tus metas. Tus números mágicos serán 12 y 77, tu color de la suerte el naranja y tu mejor día será el lunes. Esta semana aprenderás mucho de todo lo que te rodea para que no se vuelva una monotonía tu vida diaria. Ten cuidado con las personas comprometidas y casadas, trata no seguirles el juego porque saldrás perdiendo. En el trabajo tendrás la oportunidad de superarte y hacer negocios. Recibirás dinero extra por la lotería o juegos de azar. Eres muy bueno para los idiomas, así que trata de ponerte a estudiar inglés o francés.

Libra

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas de “El Emperador” y “La Emperatriz”, son la combinación perfecta para llevar a cabo todos tus planes para este año. Tu signo atravesará por una corriente de energía de abundancia, así que no la desperdicies en situaciones que no puedas arreglar. Vendrá a tu vida la pareja ideal y te sentirás de lo más enamorado. Sabrás de la enfermedad de un familiar, por lo que le darás todo tu apoyo. Tus números mágicos son 16 y 35, tu color el verde y tu mejor día el miércoles. Cuídate de los nervios y estrés, trata de salir a caminar para que te relajes, no pienses demasiado las cosas, mejor deja que fluyan. Ya no hagas corajes en tu trabajo, trata que todo se te resbale para evitar conflictos. Te buscará una expareja, es mejor bloquearlo para no caer con personas tóxicas.

Escorpión

Esta semana tus números de la suerte son 19 y 77, tu color el amarillo y tu mejor día el martes. Tendrás mucho ánimo por empezar tu vida laboral en nuevos lugares, a tu vida vendrá todo lo que deseas, solo ten calma y prepárate profesionalmente. En el horóscopo te salieron las cartas “As de Bastos” y “Dos de Espadas”, significa que tienes protección divina estos días. Por fin verás cortada esa brujería y mal de ojo que te hicieron y no te dejaba crecer en lo profesional. La carta “As de bastos” es determinación y fuerza en tu ambiente laboral, así que viene un nuevo cargo para ti y nuevos retos profesionales. Eres el mejor planificador de fiestas y será una semana con muchos eventos sociales. Los Escorpión que están casados deben tener mucha paciencia con su pareja porque van a estar hablando de divorciarse.

Sagitario

Para esta semana tus cartas son “As de copas” y “Diez de oros”, nos dicen que es tiempo de crecer en lo profesional. No tengas dudas y estudia comunicaciones o algo relacionado con el comercio internacional para que tengas grandes ingresos. Tus números de la suerte son 03 y 99, tu color el rojo y tu mejor día el viernes. Tendrás buena suerte en todos los sentidos, sobre todo en cuestiones de trabajo porque te darán un mejor puesto. Los nacidos bajo el signo de fuego no se conforman y siempre buscan mucho más. Recuerda que el amor es admiración y a tu signo esa frase le cae como anillo al dedo, porque no te enamoras con facilidad y siempre buscas a la pareja perfecta. Los solteros estarán rodeados de amores de Aries o Leo que serán muy compatibles. Yo sé que duele el amor que se fue, pero es mejor cerrar ese círculo.

Capricornio

En el horóscopo te salieron las cartas de “El Mago” y “Nueve de Oros”, las cuales te indican que debes pedir lo que deseas porque lo conseguirás sin problema. La buena fortuna te rodea, solo debes ser más cauteloso con tus gastos y no pedir créditos que no vayas a utilizar, además de que son tiempos de pagar deudas. Saldrás de viaje para conocer personas compatibles contigo. Como estás en tiempo de cumpleaños, te llegará un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Tus números de suerte son 30 y 55, tu color el naranja y tu mejor día el jueves. En el amor es difícil andar con dos o más amores a la vez, trata de definir tu sentimientos y buscar a la pareja que te otorgue lo que necesitas para ser feliz. Mídete en cuestión de comida y alcohol, debes cuidar tu salud, te compras ropa y cambias de look.

Acuario

Este semana será muy buena para los Acuario solteros porque tendrán oportunidad de conocer personas de Aries o Libra. Pagas deudas que tenías por impuestos de gobierno. En el horóscopo te salieron las cartas “As de Oros” y “4 de Oros”, significan rápida y doble suerte, estos días conseguirás todo lo que deseas en cuestión laboral. Son tiempos de cambios radicales para que por fin dejes el pasado atrás. El amor tocará tu puerta y hablarás de estar comprometido con una pareja estable. Tus números de la suerte son 15 y 44, tu color el azul y tu mejor día el martes. Semana de mucho trabajo y resolver pendientes atrasados. Te busca una expareja para reclamarte algo de chismes, no le pongas tanta atención a eso y sigue adelante. Decides salir de viaje para tomar un segundo aire en febrero y festejar tu cumpleaños.

Piscis

Esta semana tus cartas son “La Estrella” y “Dos de Bastos”, significan que brillarás más que nunca, pero debes medir tu carácter y no caer en provocaciones. El “Dos de bastos” es la carta que esperabas para demostrar qué tan fuerte eres y que estás destinado a brillar este año. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 00 y 28, y tu color el blanco. En el amor piensas mucho en divorciarte, recuerda que a tu signo le gusta el drama y todo lo haces ver de manera muy determinante, trata de calmarte y platica antes de actuar. Tomas cursos de diseño o ventas, eso te ayudará mucho en tu futuro. Este año será unos de los mejores para ti y te animas a poner un negocio. Eres el mejor amigo y siempre das el mejor consejo en todos los sentidos, por eso todo mundo te busca como confidente y soporte.