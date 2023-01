Estos son los 3 signos del zodiaco que iniciarán una bonita relación este fin de semana

Ya el primer Mercurio retrógrado de 2023 le queda muy poco tiempo, así que sus efectos se van minimizando y cada signo va a tomando otro impulso luego de estos días de reflexión y tranquilidad.

Ya cerramos ciclos con la salida del 2022, ahora estamos iniciando nuevos proyectos de vida que nos permitirán salir adelante en los próximos meses y en el amor hemos dejado relaciones que no aportaban nada y otros están en busca de la consolidación en pareja.

Así que los signos de Virgo, Sagitario y en especial Capricornio, estarán en su mejor momento para que el corazón empiece a latir fuertemente porque el amor está muy cerca. Así que ábrete a la pasión, al deseo y al disfrute este fin de semana que estarán vibrando más que nunca en el amor.

Virgo

Los nativos de este signo tienen un elemento a su favor, son expertos en el lenguaje del amor, así que después de varios meses de esfuerzo y de estar detrás de esa persona que tanto les gusta, finalmente volteará a verlos y en los próximos días les dirán que sí a la propuesta de amor. Van a vivir a plenitud ese momento y no sientan que van muy rápido, por el contrario, aceleren para que consoliden y vivan la experiencia de la pasión desbordada.

Sagitario

Ya dejaron ese año de mala racha en sus vidas y empiezan con las mejores energías este 2023 que será el año de la consolidación del amor. No tienen que buscar, ya llegó a su vida y está allí esperando que te atrevas a dar el paso o a dar esa respuesta para caer rendida a la pasión. Prepárate porque vienen con todo, flores, cena romántica, noche de lujuria y pasión y es allí donde tienes que sacar todo tu carisma y ese lado seductor para quedar atrapada completamente en el amor.

Capricornio

Definitivamente este es el año y el momento de los nativos de este signo, por todos lados brilla en ustedes una luz maravillosa no solo de progreso, sino de entrega, pasión y amor. No hay Mercurio retrógrado que pueda con la fuerza y el deseo de estar con esa persona que ya le tienen el ojo puesto. Impulso no te falta, así que saca tus armas de seducción y lánzate a la aventura de vivir una experiencia que jamás vas a olvidar. Será un romance intenso como siempre lo soñaste.