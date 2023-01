El hambre y la magia de los niños: pequeño es viral por pedir comida delivery cuando su papá dormía

Cuando no están los adultos, los niños hacen travesuras. En este caso, el adulto estaba, pero se quedó dormido. Un pequeño de dos años está viral, luego de que su padre contara que aprovechó cuando él estaba disfrutando una siesta para pedir comida rápida para delivery.

“Papaaa motooo”, le dijo el pequeño Dante a Zeki para despertarlo. Él se levantó y para sorpresa suya, estaban tres delivery frente a su puerta.

“El niño pidió 2 pizzas en la pizzeria más cara, pidió 1 pebete de jamón y queso, 1 gaseosa 0 porque se está cuidando por lo visto, y un almendrado helado de frigor”, compartió el hombre.

El pago fue de 10 mil pesos argentinos, lo que equivale a un promedio de 55 dólares.

“Lo peor de todo es que estoy a dieta, no puedo comer nada de lo que pidió”, afirmó.

Tras la experiencia, Zeki desinstaló todas las app de delivery.

“Otra duda que tienen muchos es sobre el tema de la huella o el código de la tarjeta. A mi nunca me pidió la huella, pero antes si me pedía el código de seguridad de la tarjeta hasta que un día no me lo pidió más, no sé el motivo”, expuso el hombre, quien compartió un video de su hijo, sentado frente a la mesa con su pedido por delivery.

Viral

La historia de Zeki sobre su hijo Dante tiene más de 100 mil reproducciones y más de 11 mil likes en Twitter.

El caso se extendió tanto que fue reseñado por distintos medios de comunicación, por lo que usuarios no dejaron de bromear diciendo que el chiquito se hizo famoso.

“Bueno, esto se fue de las manos”, refirió el hombre, mostrando una de las publicaciones en un medio.

“Y Dante se nos hizo famoso nomás”, dijo una usuaria, a lo que su papá respondió “naaa jajajaja”.