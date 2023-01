Perrita se “roba” los cachorros a una gata y se hace viral

Una escena bien particular y curiosa (Captura)

Los que tienen perros y gatos pueden ser testigos de un comportamiento completamente natural sobre la reproducción y la maternidad.

Hay gatos o perros que mantienen en mente la idea de ser padres, aunque ya no puedan, y desarrollan conductas protectoras con los cachorros que llegan a la casa. Incluso hay hembras que producen leche para alimentarlos.

También se encariñan con un peluche y lo tratan como ese hijo que ya no tienen. Lo trasladan de un lugar a otro, lo limpian y duermen con ellos.

Justamente ese instinto maternal lo demostró “Banana”, una perrita salchicha que asumió como suyos los gatitos de Rita.

Un lío de maternidad

La dueña de ambas mascotas es la doctora colombiana Susy Aristizábal cuya cuenta es @susyaristizabal93. Ella explicó que la perra ha sufrido de embarazos psicológicos y llega a producir leche y volverse territorial. En un video que grabó con su móvil ella muestra la situación en la que la perrita se acuesta con todas las crías de la gata.

La gata intenta acercarse para llevarse a sus cachorros pero Banana se pone un tanto agresiva, quizás creyendo que los gatitos son de ella. El clip se ha hecho viral y acumula más de 5.7 millones de reproducciones en la red social china TikTok.

El material lo grabó en noviembre del 2022 y generó numerosos comentarios en diferentes redes.

En otro clip, la dueña de las mascotas aclaró que el pleito entre Banana y Rita no es producto de un descuido, sino que lo está difundiendo porque a cualquier otra persona le puede suceder algo similar con sus peludos.

Aclaró que el problema fue temporal y que ya ambas se encuentran más equilibradas. La gata no se estresó con la actitud de Banana y ambas convivieron con los cachorritos hasta que los dieron en adopción a amigos y familiares cercanos, explicó Aristizábal.

Una escena muy curiosa (Captura)

“En realidad es re normal que las gatas compartan la crianza de los hijos en las colonias, así que si se llevan bien no veo que haya problema”; “La mamá gata no se ve nada contenta”; “Qué gatita más buena, comparte sus hijitos y la perrita también. Qué hermosas”; “pobres michis, no van a saber si ladrar o maullar”, fueron los comentarios dejados en la publicación.

