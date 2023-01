La isla “extraterrestre” llena de animales y plantas que no están en ninguna otra parte del mundo

El planeta tierra está repleto de maravillas, pero sin lugar a duda, algunas de las más curiosas se encuentran en esta isla, la cual contiene terreno y vegetación que parece no pertenecer a nuestro planeta, sino haber salido de algún rincón del universo, lo que la ha llevado a conocerse como la isla “extraterrestre”, te contamos todo sobre este curioso lugar.

Tan solo hay que buscar un poco en internet o tomarse unas vacaciones para darse cuenta la inmensa diversidad de flora y fauna que hay en el mundo, y cuando la naturaleza quiere ponerse rara, puede lograrlo hasta límites que muchos no se podrían imaginar y esta isla en África podría ser el ejemplo más grande de los milagros de la naturaleza.

Socotra, la isla que parece salida de otro planeta

La excentricidad de los mundos alienígenas se ha vuelto un tema muy hablado recientemente por el estreno de “Avatar: The Way of wáter”, pero en nuestro planeta podría haber un sitio con cierto parecido a Pandora y se trata de la isla de Socotra, en el país africano de Yemen.

Debido al gran aislamiento que tuvieres las especies de la isla, se desarrollaron a lo largo de miles de años hasta convertirse en las increíbles y complejas estructuras de tierra, minerales, flora y fauna que se encuentran hoy en día, pues hay más de 800 especies que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta tierra.

Es probablemente el atractivo turístico más importante de Yemen y cuenta con una de las especies de árboles más extrañas del mundo, el árbol de sangre de dragón, cuyas ramas crean una especie de suelo de hojas en su copa.

Las maravillas de la isla “extraterrestre”

En sus increíbles costas de arena clara y aguas turquesas se pueden conseguir una gran cantidad de peces llamativos, así como algunas formaciones rocosas rojizas en el centro de la isla, la cual tiene una gran elevación sobre el nivel del mar y donde se encuentran las montañas Hajhir.

La isla cuenta con una población de unas 60 mil personas, las cuales viven bajo el fuerte sol y calor de la isla, pero disfrutan en su día a día de uno de los paisajes naturales más hermosos que el planeta nos ofrece, el cual vale la pena visitar al menos una vez en la vida.