La conmovedora reacción de un niño al escuchar por primera vez

Tenía diagnóstico de pérdida total de audición, pero él nunca perdió la fe. Este es el caso del niño Klener Villarroel, quien conmueve a miles en las redes sociales por su reacción al escuchar por primera vez.

Debido a su diagnóstico, médicamente ya no era posible que escuchara, ni siquiera con aparatos auditivos. Le hicieron una primera prueba y no resultó. Sin embargo, él y su mamá no se rindieron y pidieron otra prueba, donde sí pudo escuchar.

La reacción al escuchar sonidos por primera vez, es viral. Se ve cuando le colocan los aparatos auditivos. Cuando se los prenden, lo primero que él hace es abrir más los ojos en señal de asombro. Se ríe, asiente con su cabeza, aplaude con sus manos, pero su emoción es tanta, que no puede contener las lágrimas. Se pone la mano en la boca, como tratando de apoyarse con sus manos o taparse ante los demás, baja la cabeza y llora.

Todos alrededor se conmueven, algunos no pueden dejar de llorar por Klener al ver su alegría. Un hombre se le acerca y lo abraza. Seguidamente, una mujer también lo abraza y le acaricia la cabeza.

El hombre le habla en señal de señas, ya que si le habla no le entenderá muy bien, porque nunca había oído palabras.

Todos festejaron con Klener.

Donación

Klener Villarroel es un niño venezolano, oriundo del municipio Seboruco, estado Táchira.

Su historia la publicó Luisnel Guerrero, alcalde de Seboruco, quien destacó que muy poco publican los donativos por la labor social de su gestión, pero que la alegría de Klener es tanta, que él decidió compartir su felicidad.

“No tiene comparación de la felicidad que podemos sentir todos”, dijo el alcalde.

Contó que Klener es uno de tres niños que recibieron la donación de unos aparatos auditivos.

“Presentamos las propuestas y el día del examen solo 2 pudieron tener acceso al programa, porque Klener (el niño del video) tenía perdida total y no podía aplicar”, expuso Guerrero.

Prosiguió diciendo que “su mamá, Keyla llorando me decía que Klener no perdía la fe que algún día podría escuchar y se aferraron a Dios, pues resulta que el 6 de enero cuando fueron a la instalación del aparato de los otros 2 niños seboruquenses, volvieron a intentar con Klener y para sorpresa de todos, escuchó y muy pronto también tendrá su aparato auditivo”.

“Estoy feliz y agradecido con todos los que hicieron posible el sueño de mejorar la calidad de vida de tres niños seboruquenses… Que el Dios Todopoderoso nos ayude y bendiga para siempre seguir en la onda de ayudar y servir al que lo necesita”, finalizó el alcalde.