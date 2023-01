Chica se ofende porque tuvo que pagar la mitad de la cuenta en la primera cita y enciende debate en redes sociales

Un tema sin duda polémico, especialmente dentro de las redes, pues el debate sobre quién debe pagar la cuenta de la primera cita ha dado mucho de qué hablar durante los últimos años y este video viral de TikTok es la mejor muestra de ello, pues los comentarios se convirtieron en una batalla campal.

Hay quienes sostienen que la cuenta de lo que se gaste en una primera cita, y hasta en cualquier cita, debe correr por cuenta de ambas personas, pues son las dos partes interesadas en la interacción. Por otro lado, están quienes prefieren defender lo que ha sido un estándar durante muchos años, que sea el hombre el que siempre paga la cuenta.

El enorme debate sobre quién paga la cuenta luego de la reacción de esta joven

Con más de 700 mil reproducciones, las imágenes muestran cómo el chico dudaba de los precios del menú diciendo “Ese platillo está un poco caro ¿no? O sea se ve bueno” mientras la mesera le llevaba el plato a su cita, la cual comenzó a tensar la situación.

Posteriormente, el chico va al baño y revela que se siente nervioso por lo que va a hacer y al volver a la mesa procede a pagar lo que la factura dice que corresponde por persona, unos 1972 pesos mexicanos, sin duda enfureciendo a la chica.

“O sea cómo, te tendría que poner 2.000 pesos” responde la joven ante la propuesta, indignándose seriamente y luego reclamando “Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, aparte el servicio. Eso no se hace, es lo mínimo que deberías hacer”.

Internautas explotan sobre video de TikTok

“Paga quien invita 100% Si nadie invitó entonces 50-50″ fue uno de los comentarios con más respuestas en el video, pues recibió apoyo con opiniones como “Así es. Hay ocasiones que ambos deciden ir, pero cuando uno tiene la iniciativa tú pagas, y la llevas acorde a tu presupuesto”.

En el lado contrario, muchas personas comentaron que la chica no puede dar por sentado que su cita va a pagar todo. “pues si me invita a comer igual le apoyo a pagar... es mi pareja, no me cajero automático” fue otro comentario popular.