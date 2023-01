Horóscopo de hoy: martes 10 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes en tu mente desde hace tiempo trabajar por cuenta propia. Madura la idea porque los astros están a tu favor para emprender. Piensa muy bien las decisiones que vas a tomar con respecto al plano profesional porque depende de tu determinación que las cosas se den a tu favor. En el amor, pon un poco de tu parte y deja el mal carácter. Tu pareja no tiene la culpa de las cosas que pasan a tu alrededor. Los problemas con la familia debes resolverlo ya para que tengas paz mental.

Tauro

En el plano profesional tienes que plantearte nuevas ideas para avanzar a otro cargo que ambicionas desde hace un tiempo. Tendrás que hacer frente a varios problemas para lograrlo. Tomate un tiempo para planificar las estrategias y dar un golpe certero que te llevará al éxito. En el amor, son tiempos de turbulencias con tu pareja. Tengan calma y traten de solucionar sus diferencias. En la intimidad dejen afuera los problemas y activen la pasión.

Géminis

Te llegan buenas noticias sobre una entrevista de trabajo que hiciste para postular en otras fronteras. Los caminos se abren para dar ese gran paso. No te detengas porque la familia siente que te alejas, es tu crecimiento personal lo más importante. Toma la decisión. En el amor, hay decisiones que pueden afectar tu relación, pero es tu momento y no puedes permitir que otros te detengan. Proponle seguir a tu lado y apoyarte en esta nueva etapa, sino quiere, entonces lo mejor es terminar.

Cáncer

Las cosas en el trabajo están muy movidas y requieren de mucha paciencia. Así que resuelve lo que se pueda y delega tareas para que la carga no sea tan fuerte. Tu inteligencia e intuición son las mejores armas para dar con la solución. Actitud positiva en todo lo que decidas. En el amor, estás emocionalmente cargada, así que relájate, sal con las amigas y disfruta. En una de esas invitaciones conocerás a alguien que hará todo para conquistarte. Es una nueva oportunidad, no la puedes perder.

Leo

Estás en tu mejor momento en el plano laboral porque tus superiores te tienen una oferta que te sorprenderá y mejorará radicalmente tus finanzas. Evalúa lo que te proponen, porque te verás en una disyuntiva por otros negocios que también son una oferta tentadora. En el amor, tu carisma y positivismo harán que tu vida social se active aún más. En una salida conocerás a alguien especial, pero bájale dos al ego porque así lo que haces es espantar a quien quiere conquistarte.

Virgo

Las estrategias planteadas en una reunión de trabajo van a ser tomadas en cuenta, así que prepárate porque lo que viene es éxito y oportunidades. Pondrán en tus manos un proyecto, el más importante para arrancar el 2023, así que prepárate y sigue lo que te diga tu intuición. En el amor, no pases por alto esas cosas que antes te hacían feliz, disfruta el momento. Deberías sonreír y tomarte la vida con más tranquilidad. La persona que tienes persiguiéndote desde hace tiempo quiere respuesta, así que ya basta de darle largas al asunto.

Libra

Tu economía está un poco golpeada pero tranquila, nuevas oportunidades de negocios llegan para que puedas salir a flote de esta crisis. Tienes que evitar estar hablando de tus proyectos y de las estrategias que estás planificando, recuerda que hay personas que no le gusta el éxito de los demás. Resérvate eso para ti. En el amor, las cosas no van muy bien con tu pareja, pero pueden solucionarlas con una conversación sincera y amable. Propicia la reconciliación, vale la pena seguir adelante.

Escorpio

Estas afrontando una situación laboral muy difícil, pero si no cambias de actitud y te organizas no vas a poder resolverlo en lo inmediato. Lo primero que debes hacer es crear nuevas estrategias y plantearlas para que tu equipo ponga manos a la obra. Recuerda que la líder eres tú. En el amor, deja que las aguas se calmen para que puedas propiciar un encuentro y aclarar la situación con tu pareja. Si cometiste errores, debes enmendarlos y salvar la relación.

Sagitario

En el plano laboral hay alguien que está buscando problemas donde no los hay. Sólo tú puedes parar esa situación para que no llegue a los superiores y traigan consecuencias. A veces es necesario tomar decisiones que a muchos no les gusta, pero que con el tiempo se darán cuenta que son necesarias. En el amor, tendrás unos días libres que te permitirán planificar un viaje con tu pareja. Lo necesitan para descansar. No le des más larga al asunto y vayan a desbordarse de pasión.

Capricornio

Tienes que ponerte al día con todos esos asuntos legales que no te dejan avanzar. La empresa necesita arrancar y solo en tus manos está que eso suceda. Un dinero que no esperabas llega a tus manos, así que aprovéchalo para invertirlo. En el amor, te volverás a ilusionar con alguien que no vale la pena. Reflexiona porque estás en el mismo círculo vicioso. Eres tú la que atraes ese tipo de personas, así que mira bien qué está pasando contigo.

Acuario

En el trabajo todo va a funcionar como esperabas. Las inversiones que harás traerán buenos dividendos. Pero cuidado con algunos papeles que te piden firmar, lee muy bien para evitar contratiempos. Estás advertida. En el amor, tendrás mucho éxito y notarás un cambio en tu pareja que será para el bien de los dos. El futuro de ambos es prometedor. Tu vida social está en un momento de expansión.

Piscis

Paso a paso las cosas van mejorando en el plano laboral. Habrá algunos cambios que no gustarán pero que son necesarios para que el negocio arranque con buen pie. La confianza que te tienen tus superiores es de tal magnitud que pondrán en tus manos unos proyectos muy importantes y que tienen mucho futuro. En el amor, este día se puede producir un acontecimiento muy importante para tu vida. Prepárate porque tu pareja esta dispuesta a todo y te sorprenderá gratamente.