Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 9 al viernes al 13 de enero del 2023

Para esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el horóscopo semanal en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna esta última semana de diciembre, en lo que corresponde del lunes 9 al viernes al 13 de enero del 2023.

Aries

Esta semana te dominarán las cartas del tarot de “El Diablo” y el “9 de Copas”, las cuales indican que es momento de tomar decisiones y crecer en la vida. Tus números mágicos son 11 y 27, con dos golpes de suerte, y tu mejor día será el martes. El amarillo será tu color de la suerte. En estos días se te presentarán mejores oportunidades de trabajo y podrás hacer negocios productivos que te dejarán buenas ganancias. Eres muy buen deportista y siempre estás en condición atlética, eso te ayuda a atraer el amor, más en este mes que se te dará por fin de manera sincera con algún Capricornio o Libra. Cuídate de los nervios y el estrés. Irás a muchas fiestas o reuniones de última hora, y harás trámites de pagos de Hacienda o impuestos. Eres muy popular entre tus amigos del trabajo y eso te ayudará a conseguir un puesto mejor pagado.

Tauro

“La Fuerza” y “La Muerte” en el horóscopo del tarot significan para ti madurez de pensamientos y dejar atrás el pasado. Tus números mágicos son 09 y 15, con un golpe de suerte, y tu color será el rojo intenso; tu mejor día es el lunes. Te sentirás en plena renovación personal y te darás cuenta que es tiempo de formar un patrimonio para tu futuro. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta. Tendrás la oportunidad de tener un mejor puesto de trabajo o un aumento de sueldo. Eres un gran conversador y siempre te rodeas de personas con mucho amor al prójimo. Te llegará un dinero extra para salir de viaje. En el amor seguirás con tu pareja y hablarán de vivir juntos o casarse. Quienes están casados, serán padres próximamente. Regresarás a hacer ejercicio, es necesario que te actives y busques tu propio bienestar.

Géminis

En el horóscopo del tarot obtuviste las cartas de “La Justicia” y “El Sol” que, sin duda, pronostican unos días de muy buena suerte en todo lo que construyas. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos 06 y 12, y tu color de la abundancia el verde fuerte. Semana de estar en la mejor etapa de tu vida y cumplir con proyectos personales. Recibirás varias sorpresas de regalos y un compromiso amoroso firme. Ten cuidado con tu dinero, sé más discreto. En cuestiones de salud, trata de relajarte más y evitar tantas presiones. Recuerda que a tu signo lo dominan mucho los problemas de depresión y ansiedad, así que ten cuenta esta recomendación. Los solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez con amores del signo Leo o Virgo, que serán los más compatibles. Eres el mejor conquistador, pero evita andar con dos a la vez.

Cáncer

“La Templanza” y “La Rueda de la Fortuna” son tus cartas del horóscopo del tarot, lo cual pone a prueba tu fuerza laboral, pues será una semana de tomar decisiones importantes para avanzar en todo lo que construyes. Tu mejor día será el jueves, tu color el azul fuerte y tus números mágicos 04 y 21. Esta semana tendrás dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajo nuevos con personas muy importantes. Evita platicar tus planes para que no te los salen. Eres muy conquistador, por eso en estos días tendrás la oportunidad de conocer a personas muy afines a ti y hablarán de enamorarse. Harás el trámite de un crédito de casa o carro. Cuídate mucho de problemas de sobrepeso, trata de seguir tu dieta. Pagarás deudas atrasadas o resolverás problemas legales a tu favor. Terminarás una relación de amistad o amantes.

Leo

En el horóscopo del tarot, las cartas de “El Mago” y “La Estrella” son la combinación perfecta para triunfar en lo que realices estos días, solo trata de no ser tan confiado con las personas que te rodean. Tus números mágicos son 01 y 07, tu mejor día el viernes y tu color de la abundancia el blanco. Serán días de meditar muy bien sobre un asunto familiar que te quita el sueño. Arreglarás papeles de créditos o pagarás deudas atrasadas. Te invitarán a trabajar en el gobierno o campañas políticas. Será una semana de fiestas o salir mucho con los amigos. Cuídate de las infecciones de transmisión sexual, sé más desconfiado sobre con quién estás. No te metas en problemas ajenos, recuerda la discreción ante todo. Tomarás un curso de idiomas en el extranjero. Cuídate de los nervios y trata de rezar más para tener en paz tu alma.

Virgo

Las cartas de “El Juicio” y “El As de Oros” indican que estás preparado para lograr lo que tanto deseas en la vida y los astros estarán a tu favor para lograr el triunfo. Son momentos de madurez y decisiones, es hora de quitarse el “qué dirán”. Tus números mágicos son 05 y 08, tu mejor día el lunes y tus colores gris y rojo. Semana de estar con mucho ánimo y energía positiva. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida esta semana en cuestiones de trabajo, algo muy bueno en cuestiones económicas. Harás el trámite de una beca universitaria y en el amor estarás un poco confundido, no sabrás si quedarte con un amor nuevo o alguien del pasado. Recuerda que eres el signo de la comunicación y siempre estarás rodeado de mucha gente. Tu mejor compatibilidad será con los signos Sagitario y Acuario.

Libra

En el horóscopo te salieron las cartas de “El Mundo” y “Los Amantes”, nos dicen que prepares maletas porque hay un viaje en puerta que te dará muchas alegrías y estarás muy bien acompañado. Tendrás la pérdida de un familiar, pero recuerda que la persona deja de existir cuando la olvidamos, así que dedícale una oración y siempre tenlo en tu pensamiento. Tus números mágicos son 18 y 22, tu color el naranja y tu mejor día el martes. Cerrarás un contrato de trabajo que te ayudará a tener más ingresos. Harás trámites de escuela y pagos de colegiatura, cambias tu carro por uno nuevo. En cuestiones de salud, debes cuidarte de los excesos del alcohol y desveladas porque esta semana tendrás muchas fiestas. Ten cuidado de un amor fugaz que te hablará para causarte problemas con tu pareja actual o te involucra en chismes.

Escorpión

Para esta semana tu mejor día será el jueves, tu color el azul y tus números de la suerte el 03 y 44 y será una semana de transformación completa de tu vida. Tus cartas son “El Carruaje” y “As de Espadas”, por lo que serán días de energías encontradas: tendrás problemas en el trabajo y con personas de alto poder, te recomiendo ser discreto, no hablar de más y no opinar hasta que se pasen estas energías. Ten cuidado porque hay una energía negativa muy fuerte alrededor tuyo y es de un amor del pasado, trata de darte baños de canela con agua bendita todos los martes para que se corte esa brujería. Vienen dos golpes de suerte en cuestiones de trabajo nuevo y juegos de azar. Alguien del signo de aire te buscará para volver a hablar de amor o seguir como pareja; hay un embarazo en puerta para los Escorpión solteros.

Sagitario

Tus cartas son “La Luna” y “Dos de Espadas” y nos dicen que vendrá una etapa de crecimiento espiritual y por fin sabrás a qué vienes a este mundo. Tus números mágicos son 13 y 20, tus colores el rojo y blanco y tu mejor día el viernes. Ten cuidado con los chismes y trata de no comentar nada en el trabajo porque serán días de confusión. En el amor seguirás con tu pareja actual, a veces sientes que no te comprende, recuerda que tu signo es muy aprensivo y toma las cosas muy a pecho. Vendrá a ti una propuesta de un negocio, también preparas papeles para hacer varios pagos. Ya no dudes en tu vida, trata de ser más seguro en todo lo que realices. Cuidado con la pasión de personas prohibidas, es decir, con gente que está casada, eres muy sexual y caes en amores que no son para ti, es mejor seguir a tu corazón.

Capricornio

En el horóscopo te salieron las cartas “As de Copas” y “4 de Copas”, significa que Dios te va a conceder tres deseos y te llegará la fortuna para avanzar en lo laboral. Como sigues de cumpleaños, hay una luz muy fuerte sobre tu persona. Tus números mágicos son 19 y 30, tu color el naranja y tu mejor día el martes. Días de cambiar tu vida por completo y acabar con la monotonía, sobre todo en el trabajo. Será tu año para realizarte profesionalmente y acabar tu carrera universitaria. Tu signo es muy fuerte y a veces tú solo te saboteas y caes en depresión sin razón, dale más fuerza a esos cambios positivos. Eres el mejor en cuestiones de diálogos y relaciones publicas. Organiza tus papeles porque habrá una oportunidad de trabajo. Suelta lo que no es tuyo para que esas energías no obstruyan tu felicidad.

Acuario

Para los Acuario que están solteros vendrá un amor verdadero de Tauro o Libra. Enséñate a decir que no y no hacer todos los favores que te pidan, no critiques a los demás y aprende solo a observar. En el horóscopo te salieron las cartas de “El Ermitaño” y “El Loco”, las cuales advierten que enfrentarás problemas en el trabajo y personales que tendrás que enfrentar para salir victorioso. El que se enoja pierde, así que ten calma y toma decisiones que te hagan crecer como persona. Tus números mágicos son 25 y 61, tu color el verde y tu mejor día el miércoles. Este año será muy bueno para que termines todo lo que tienes pensado en tu vida profesional. En cuestiones de dinero, esta semana tendrás una compensación o te pagan una deuda del pasado. Los Acuario sueñan mucho y eso los lleva a tener éxito en su vida.

Piscis

Tus cartas son “La Torre” y “4 de Copas”, significan que es momento de formar un patrimonio para tu futuro y no voltear hacia el pasado. Te llegará una gran oportunidad de trabajo que te hará crecer en lo económico. Tu mejor día es el lunes, tus colores el amarillo y verde, tus números de la suerte el 28 y 66. Estos días serán muy buenos para ti y determinarán cómo te irá todo el año. Pon buena actitud en todo lo que realices para que tus metas se cumplan. Decides poner otro negocio con un familiar que será de ropa o comida y te irá muy bien. Cuídate de las brujerías o malas energías que te rodean últimamente, sobre todo de un amor despechado, para ello te recomiendo que te des baños de agua bendita con manzana roja por tres días para que puedas detener esa mala energía. Te llega dinero por la venta de un carro.