Horóscopo de hoy: domingo 8 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

No es el momento para invertir el dinero, deja que pasen estos días de muchas turbulencias en el negocio y de cambios propios de inicio de año. Deja que tu intuición te guie para tomar decisiones. En el amor, tienes el apoyo de toda la familia y los amigos para la decisión que tomaste con respecto a tu pareja. Adelante todo irá bien. Al principio será difícil, pero con el tiempo te darás cuenta que es mejor lo que sucede.

Tauro

Empezarás la semana con muchos problemas que resolver en el trabajo. Trata de llevar todo con mucha paciencia para que no se generen conflictos. Si tienes esté día libre, camina, disfruta de la naturaleza, así le permites a tu mente distraerse. En el amor, pasarás unos momentos especiales con tu pareja que los hará consolidarse aún más. Disfruta que la vida es una sola. Déjate llevar por la pasión.

Géminis

Ese retraso en un pago por un negocio que concretaste llegará a tus manos, así que aprovecha para ahorrar para el futuro inmediato. No te dejes convencer de otra cosa que no sea resolver ese asunto y pronto. En el amor, se empezarán a mover las cosas y ya por fin saldrás de esa soledad que te tenía incomoda. Aparece el hombre que te moverá el piso. Llegó el momento de dejarse llevar por la pasión.

Cáncer

Tus compañeros de trabajo te ayudarán en la presentación de un proyecto que tus jefes lo van a aprobar de inmediato. Viene con mucho éxito. Solo debes guardar la calma, descansar este día la mente y preparar todo para salir airosa de este proceso. En el amor, ten cuidado con los celos y el coqueteo con otra persona que, aunque no lo creas, tu pareja se da cuenta y eso te puede causar problemas.

Leo

Tienes estabilidad en tu trabajo y tu economía va muy bien, pero ojo con una oferta laboral que te puede hacer caer en una trampa. Piensa muy bien cada paso que vas a dar y no dejes que otros te llenen la cabeza de cosas negativas. En el amor, define con tu pareja qué quieren para el futuro. El tiempo está pasando y necesitan consolidarse. La familia los apoyará. No esperen más para tomar esa decisión.

Virgo

Buenas noticias en el plano profesional, inicias el año con un aumento y un ascenso. Recibe con agradecimiento esas bendiciones en este momento difícil que estás pasando. Esto tiene que ayudarte a reflexionar que siempre hay algo poderoso que nos ayuda a avanzar. En el amor, un problema de salud que debes resolver y tu pareja estará allí para apoyarte. Positiva que todo saldrá muy bien.

Libra

Deja la preocupación que te viene una oferta laboral que va a cambiar tu situación económica. Todo esfuerzo tiene su recompensa. El hecho de que las cosas no estén marchando como esperabas, no quiere decir que va a ser siempre así, saca de tu vida esa actitud negativa. En el amor, aclara tu situación con esa persona que espera tener algo más y tú no te defines. Es hora de tomar decisiones para el futuro.

Escorpio

Quieres hacer las cosas a tu manera en el negocio, pero te encuentras con la barrera del equipo. Enamóralos con las estrategias y verás cómo cambia el panorama. Siempre con actitud positiva se logran las cosas. En el amor, deberás dar tu brazo a torcer y hablar con tu pareja sobre algunas diferencias que los pueden llevar a la ruptura. No tomes decisiones sin antes intentarlo una vez más.

Sagitario

Resolverás todos los problemas que se te presentarán en el camino para echar andar ese proyecto que es un reto profesional enorme. Toma este día de libertad para caminar y reencontrarte con la naturaleza que siempre nos ayuda a reflexionar. En el amor, te sorprenderás del cambio de tu pareja, luego de aclarar los malos entendidos que los estuvieron rondando por mucho tiempo.

Capricornio

Hay cambios favorables en tu trabajo. Te van a proponer un cargo y debes aceptarlo para crecer profesionalmente. Vienen muchos éxitos. En el amor, te reencontrarás con alguien del pasado que marcó tu vida. Viene a pedirte disculpa y una oportunidad para enmendar lo que hizo.

Acuario

Piensa muy bien los pasos que vas a dar en tu trabajo para sacar adelante un proyecto, recuerda que a tu alrededor hay personas que no les gusta tu buena vibra. Sacúdete de esa junta y busca otros aires, otras amistades que te den satisfacciones, no problemas. En el amor, debes ser más cuidadosa al hablar con tu pareja de cosas del pasado porque puedes herirlo.

Piscis

En las últimas semanas los negocios no han marchado muy bien, pero el panorama pronto va a cambiar y verás que con más esfuerzo sales adelante. Esto es solo una etapa que va a pasar, así que deja la preocupación. En el amor, estás en el mejor momento con tu pareja. Compromiso a la vista, celebración y familia complacida. Te lo mereces.