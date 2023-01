Nieta de Mandela rechaza que Harry y Meghan usen a su abuelo “para ganar millones”

Ndileka Mandela, nieta de Nelson Mandela, rechazó que el príncipe Harry y su esposa Meghan usen el legado de su fallecido abuelo para “ganar millones” en su documental de Netflix sin consentimiento de su familia.

Harry expresa en su documental que se inspiró en el expresidente sudafricano para luchar contra el apartheid.

No obstante, la nieta de Mandela, quien se desempeña como directora de la Fundación Thembekile Mandela, afirmó a The Australian que el matrimonio de los duques de Sussex no puede compararse con los casi 350 años de lucha de su pueblo, ni con la celebración por la libertad de su abuelo.

“Eso es tiza y queso, no hay comparación”, enfatizó para luego invitar a Harry a apegarse a su propia historia.

Reprodução Em trailer do documentário Líderes que Inspiram, Harry cita frase de Nelson Mandela (Netflix)

“Harry necesita ser auténtico y apegarse a su propia historia, ¿Qué relevancia tiene la vida de mi abuelo con la suya?”, manifestó Ndileka.

Condenó que la pareja use citas de Nelson Mandela.

“No creo que ni él ni Meghan hayan conocido bien a mi abuelo, tal vez cuando Harry era joven en el Palacio de Buckingham, pero están usando sus citas en el documental para atraer a la gente y ganar millones sin que la familia Mandela se beneficie”, resaltó.

Refirió que durante años, la gente ha usado el legado de su abuelo, porque saben que vende. En su opinión, Harry y Meghan, “no son diferentes”.

Admiración

Ndileka Mandela declaró al referido medio que admira a Harry por tener la confianza de romper con una institución como la familia real británica, pero que no por eso, deja de molestarle que las personas sigan usando el nombre y el legado de su abuelo.

Este mes, Harry estrena su libro ‘Spare’, un texto en el que presuntamente, revelará cosas nunca antes sabidas de la realeza británica.

Fuentes conocedoras del libro dieron a conocer a The Sunday Times que el texto es suave con el rey Carlos III, pero ataca directamente al príncipe William y a su esposa Kate.

“En general, creo que el libro será peor para ellos de lo que espera la familia real. Todo está al descubierto. Charles sale mejor de lo que esperaba, pero es difícil para William, en particular, e incluso Kate recibe un poco de bronca”, reveló la fuente al mencionado medio.