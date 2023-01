Horóscopo de hoy: miércoles 4 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

Vas a recibir una noticia que te traerá mucha alegría y que afianzará tus relaciones en el trabajo. Estas en un momento espectacular para hacer negocios. En el amor, disfruta de estos días con tu pareja. Esos momentos los fortalecerán y superarán algunos problemas que los mantenían alejados. Activen la pasión.

Tauro

Inicias una nueva etapa en los negocios que te traerán mejores dividendos y crecimiento profesional. Ahorra para el futuro porque en esos momentos de crisis tendrás esos recursos para resolver. En el amor, estás en un momento en el que necesitas espacio para reflexionar y tomar decisiones que afectarán tu relación de pareja. Piensa muy bien lo que harás para que no vengan los arrepentimientos.

Géminis

Aprovecha estos días de descanso al máximo porque vienen muchos compromisos por los negocios que vas a concretar. Recuerda hacerle caso a tu intuición que es tu mejor arma para avanzar. En el amor, deja de controlar a tu pareja. Con esa actitud lo alejas definitivamente de tu lado y no porque no te quiera. La confianza debe permanecer para que la relación fluya, sino la tienes, entonces toma una decisión.

Cáncer

Te ofrecerán ayuda para culminar un proyecto y no la aceptarás. Tienes que dejar el orgullo y permitir que otros te echen una mano para que salgas airosa de esa situación. No inicies un año lleno de conflictos, no vale la pena. En el amor, procura ayudar a tu pareja en estos momentos difíciles que está pasando con su familia. Eso consolidará la relación.

Leo

Deja de pensar que todo el mundo está en tu contra. Tienes que resolver esa situación delicada que está en tu trabajo para devolver la confianza del personal que manejas. Solo tú puedes lograrlo. En el amor, necesitas dedicarle un tiempo a tu pareja. El exceso de trabajo provocó este abandono. Así que es momento de recuperar el tiempo perdido.

Virgo

Vas a recibir una propuesta muy importante que implicará que salgas de la ciudad o país donde vives. Acéptala te vendrá muy bien el cambio. Un nuevo aire te permitirá reflexionar y resolver asuntos personales que tienes pendiente. En el amor, alguien quiere acercarse a ti y tú no lo dejas. Permite que te halaguen, te hagan sentir como una reina. No huyas a las oportunidades que te regala el universo.

Libra

Todo el esfuerzo que has puesto para sacar adelante este negocio, tendrás la dicha de verlo crecer y de decir que valió la pena. Tus finanzas mejorarán considerablemente. Ahorra porque en el futuro deberás invertir en un bien inmueble. En el amor, debes conversar seriamente con tu pareja para definir lo que quieres para el futuro. No se puede seguir perdiendo el tiempo. Pon los puntos en claro y consolida la relación.

Escorpio

Que no te afecten las críticas que hay a tu alrededor. Sigue tu instinto para aplicar las estrategias en el negocio. Confía en ti misma que tú tienes las estrategias necesarias para salir adelante con todos los retos que te impongan. En el amor, vive el presente con intensidad y sonríe a la vida porque estás a punto de dar un cambio radical que te sorprenderá. Disfruta de esa conquista que te valora y te hace sonreír cada vez que está cerca.

Sagitario

Estas dudando en tomar la decisión que te cambiara la vida en el plano laboral. No dudes, recuerda que estas en el mejor momento para ese cambio. Las oportunidades están allí y no las puedes perder por miedo. En el amor, piensa con mucha calma cuál es el camino que tú y tu pareja deben seguir, si separarse o seguir intentándolo. La reconciliación con las diferencias que hay está muy lejos de ocurrir. Fuerza para echar adelante sola.

Capricornio

Callarte lo que está sucediendo en el plano laboral no es buena decisión. Pide una reunión y resuelve ese conflicto con tus superiores para salvar al equipo y al proyecto. Tienes un viaje en puertas para salvar un negocio, prepárate porque es una oportunidad para reivindicarte. En el amor, la situación de pareja está muy tensa. Busquen la forma de resolver los conflictos para que puedan fluir en armonía y paz.

Acuario

Los negocios avanzan con lentitud, pero tranquila que paso a paso van a resolver todo lo que tiene atascado las finanzas para que fluyan hacia la prosperidad. Ten paciencia con quienes están a tu alrededor. En el amor, te conviene aflojar un poco y perdonar a esa persona especial que te ha pedido volver incansablemente. Dale la oportunidad.

Piscis

Las oportunidades están allí, solo tienes que decidir qué quieres hacer y lograr ese trabajo que tanto anhelas. No te desanimes si sientes que luchas y no logras el objetivo. Persevera que quien lo hace vence los obstáculos. En el amor, apoya a tu pareja en estos momentos difíciles. Busca la manera de estar a su lado, de ser ese hombro que tanto necesita para superar su tristeza.