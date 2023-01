Horóscopo de hoy: martes 3 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

La llegada de Mercurio retrógrado tiene a los nativos de este signo desorganizados y desviando las acciones que deben tomar en el plano laboral que les va a permitir cumplir con sus metas. Detente un momento a reflexionar y planifica tus ideas. Resuelve todos los asuntos que has dejado a un lado y las cosas mejorarán. En el amor, ha llegado el momento de poner los puntos claros en pareja y solucionar las diferencias para una mejor convivencia.

Tauro

La suerte está de tu lado y vas a poder resolver ese asunto que te tenía preocupada. A diferencia de otros momentos, Mercurio en retrogradación no te va a afectar y recibirás un dinero extra que debes saber cómo administrarlo. Trata de tener mucha paciencia con tu entorno laboral. En el amor, llega alguien a tu vida que te ayudará y apoyará en este momento de convulsión con tu pareja. Pero cuidado esto puede empeorar las cosas y pensar que esa es la razón de las molestias.

Géminis

Hay momentos en la vida en los que debemos bajarle al carácter y cambiar la actitud hostil con las personas con las que compartes en el plano laboral. Si lo haces, mejorará el ambiente y serán más proactivos. En el amor, deja que las cosas caigan por su propio peso. Si tú tienes la razón el tiempo dirá. Si no es así, tendrás que pedir disculpas y enmendar los errores.

Cáncer

No es tu responsabilidad lo que está sucediendo, donde las discusiones están a la orden del día en el plano laboral. Hay que controlarse y manejar la situación con inteligencia porque estamos en retrogradación y eso puede causar más problemas de los que ya hay. En el amor, debes dejar muy claro lo que piensas sobre las diferencias que tienes con tu pareja, no te calles. Y si lo haces no vas a poder reclamar si vuelve a suceder.

Leo

La situación en el plano laboral te lleva a unos niveles de estrés que pueden afectar a tu salud. Cuidado porque no es el momento para andar con angustias y más preocupaciones de las normales. Ante todo, paciencia y tolerancia para que puedas pensar con cabeza fría la solución. En el amor, acepta la invitación de varias amigas para disfrutar de un día diferente. A veces es necesario cambiar de ambiente para desahogarte y sentirte mejor.

Virgo

Debes construir las estrategias más idóneas para sacar adelante el negocio. No esperes que las cosas se compliquen para tomar acciones. La organización y la planificación de buenas estrategias serán elementos indispensables en esta etapa. En el amor, te vendrá bien hablar con esa persona especial para definir qué quiere contigo y si esta relación tiene futuro. Si no es lo que piensas, lo mejor es dejarlo y a otro rumbo.

Libra

Tú eres el alma de esa oficina y como esté tu ánimo contagias a todos. Así que deja la presión y la angustia que tienes en estos momentos y vuelve a sacar ese carisma y simpatía que hacen que las cosas marchen bien. En el amor, estás en un momento que no quieres que nadie te perturbe. Añoras tu soledad y eso es válido. Pero también entiende que tu pareja necesita de tu compañía, así que busca momentos para dedicarle.

Escorpio

Hoy vas a saber disimular con mucha inteligencia todo eso que te está pasando porque el equipo de trabajo necesita de tu buena disposición para sacar adelante algunos negocios que están estancado. Va a pasar algún tiempo así, pues Mercurio está retrógrado y retrasa todo. Paciencia. En el amor, deja que pase el tiempo para que te calmes y puedas propiciar una conversación con tu pareja y definan que quieren a futuro. Por ahora, no generes más conflictos.

Sagitario

Las cosas van a marchar muy bien en el plano profesional. Te viene un ofrecimiento que no debes despreciar, así que acepta porque con ello vas a viajar mucho. Nada te va a afectar en estos momentos, por el contrario, estas en tu mejor racha con los astros. En el amor, si esa persona que está a tu lado no comprende tu trabajo, lo mejor es que cada quien tome su rumbo. Ya vendrá la persona ideal que te hará sentir que te valore y acepte tal cual eres.

Capricornio

Es hora de revisar tu comportamiento y ver que estás cometiendo errores que te pueden generar conflictos en el plano profesional. Recuerda que no es el momento propicio para conversaciones, regaños ni conflictos. Mantén la serenidad y ten paciencia que es una etapa que va a pasar. En el amor, estás en el mejor momento para salir, buscar la forma de disfrutar de los placeres que te da la vida y quizás aparezca esa persona especial en tu vida.

Acuario

Tus habilidades sociales te ayudarán a resolver algunos inconvenientes que se han presentado en los negocios. Conocerás a alguien que te dará algunas claves para que puedas hacer crecer las finanzas. Escúchala con atención. Los astros están a tu favor, así que aprovecha. En el amor, estás en paz contigo misma después de haber tomado esa decisión tan difícil. Tendrás altas y bajas, pero todo va a pasar. No vas a quedarte sola, hay alguien para ti en este mundo, solo que no es el momento.

Piscis

Tu curiosidad será hoy muy intensa por algunos temas y eso te llevará a intentar averiguar ciertas cosas que alguien en la oficina te quiere ocultar. Lo que vas a descubrir te puede beneficiar. Pero ojo que está Mercurio en retrogradación y si no haces las cosas con cautela, puedes generar un conflicto. En el amor, las cosas van mejorando con tu pareja, solo tienes que tenerle un poco de paciencia porque no está pasando un buen momento.