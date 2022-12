La broma viral con reacción de padres al hacerles creer que murió su artista favorito

Una broma está viral en TikTok. Hijos engañan a sus padres haciéndoles creer que murió su artista favorito y las reacciones de ellos son tan sorprendentes que están desatando millones de comentarios por parte de los usuarios.

Los tiktokers se acercan con el smartphone en la mano y simulan estar tristes. Le dicen a su padre o a su madre que murió su artista. Unos gritan, otros brincan de asombro, unos más no dicen nada, sino que rápidamente se van del lugar, ya que no hallan qué hacer ante tan mala noticia. Otros lloran, unos más se quedan asombrados preguntando qué le pasó.

Los artistas más mencionados son Adele, George Cloney, Bruce Springteen, Jennifer Aniston, Snoop Dog, Meryl Streep, Harry Styles y Jon Bon Jovi.

En TikTok, una compilación de varios casos de la broma, supera los seis millones de vistas con más de un millón de likes y más de 11 mil comentarios.

La broma no solo destaca en Estados Unidos, sino también en América Latina, donde el artista más nombrado para engañar a las señoras es el puertorriqueño Chayanne, sin duda alguna, el galán de las actuales mujeres que sobrepasan de los 40 años.

Comentarios

Lo que más comentan los usuarios es el hecho de que los padres reaccionan por la muerte de su artista favorito de una manera tan triste y radical, que pareciera que lo conocieran en persona, o incluso como si fueran sus amigos o familiares.

“Reaccionan como si fueran sus amigos más cercanos jajaja”, “justo hoy pensaba que no podrían hacerla con Michel Jackson”, “Michael Jackson murió en el 2009, ese me dio risa”, “la que tiró el plato al piso, mientras comía viendo que fue mentira”, “el que dijo que alguien siempre muere en Navidad jajajaja”, “me río, pero si me hacen lo mismo con Rihanna lloro”, fueron parte de los miles de comentarios.

Aunque muchos disfrutan con la broma, otros expresan que es de muy mal gusto hacer chistes con la muerte de otra persona o con las emociones de ese a quien se le dice la falsa noticia del fallecimiento.