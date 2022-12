Es viral: Novio se besa con un invitado delante de su esposa

Una escena digna de reality show se está haciendo viral. Sucedió en Ecuador, donde una pareja de Tiktokers conocida como Nene Ángel y Mayito Arcentales protagonizan un video polémico que ha dado mucho de qué hablar.

El clip en cuestión dura poco más de dos minutos. En él se aprecia que ambos jóvenes están en el altar para casarse, lo que en efecto sucede. La novia, Mayito, es una chica con condición de enanismo, que es una alteración del crecimiento.

Según el material grabado, ella y Ángel se casan para luego ir a la recepción donde hay mucho licor, música y decenas de invitados.

El beso inesperado

Si la intención era generar un ambiente de respeto por la comunidad LGBTQ+, tal parece que la ofende, esto debido a lo transgresor e irrespetuoso que resultó la escena de la que se especula, se hizo a propósito para generar “cliks” y debates.

La boda se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre en Ecuador. El momento más extraño sucedió cuando los esposos bailaban, pero el hombre se encontraba bastante ebrio y al ver a un amigo presente le hizo señas para que se acercara. El sujeto acudió rápidamente hasta él y le dio un largo beso en la boca.

Achei toda a fofoca

Mc Diversza(Mayito)

Marido(Nene)

Amante(?)



No vídeo por outro ângulo vemos que o Nene faz um sinal rápido para seu amante vir beijar ele, ele retribui o beijo até o momento em que separam e ele resolve desviar e deixar a Mayito brigar com o amante + pic.twitter.com/cfdhbaHamq — elfo da trupe do maceto (@OAllysus) December 22, 2022

El momento no quedó allí. Mientras el esposo correspondía al invitado y se abrazaban delante de todos, la mujer intentaba separarlos, pero por su baja estatura tuvo que ser cargada por los presentes para que pudiera intervenir y empuja al invitado. Otro hombre presente logra separarlos y agrede al roba besos.

Todo resultaba bastante grotesco ya que los presentes solo se reían de la situación. Los hechos saltaron a las redes sociales y ha sido reseñado por varios medios, como Info7. La víctima de lo sucedido es Mayito, pero el clip la ubica como un objeto de burla.

Nene, el esposo, hizo una publicación en su cuenta en instagram para aclarar lo sucedido y sostuvo que no es gay, que todo se trató de los efectos del alcohol.

“Ser gay no te hace menos sensible, no te vuelve de piedra o menos humano. Todavía no asimilo lo que pasó, sigo sin creérmelo, pero me ayudó a entender cómo se sienten las personas de la comunidad LGBTI cuando deciden quitarse las máscaras y ser ellos ante el mundo y soportar el acoso de la sociedad la cual te señala como si hubieras cometido un homicidio o algún acto aberrante”, hasta este punto el texto es confuso y, más que aclarar, oscurece, como diría el dicho popular.

Luego continúa: “Se requiere una gran fortaleza mental para no optar por el suicidio (yo lo pensé varias veces). Mayito tus palabras fueron mi combustible para no caer’”, agrega el post de Nene.

“‘PD: No soy gay, lo que pasó sucedió en un momento en que no podía encontrar mis cinco sentidos debido a la gran injusticia del alcohol (cualquiera que me conoce sabe que no bebo). Pido disculpas si esto afectó su sensibilidad’”, concluyó el hombre.

En su último post de la cuenta @neneangelec parecen haber arreglado las cosas ya que ambos participan en un evento público y se les ve muy felices.

Comentarios

“Usted puede ser gay, ese no es el problema, el problema es darle un beso a otro hombre en su propio casamiento”; “El problema es la falta de respeto con su esposa”;” Todo lo hicieron para viralizar!; “Relájate, tengo varios amigos que se sueltan cuando beben”, escribieron los usuarios.

“Ya no lastimes más a Mayito, dedícate nada más a ella, no hables con él, ya deja las cosas así. Nunca te va a decir por qué lo hizo, tú eres inteligente, no han logrado separarlos, pero no van a parar hasta que lo logren”; “No es fácil para ella lo que pasó, y menos en un día tan importante para ella y su familia”, son solo parte de los comentarios dejados en sus publicaciones.

Contenido relacionado

Niño es viral por su increíble y tierna reacción al conocer a Santa Claus

¿Serpiente u oreja? Lo que elijas revelará datos ocultos de tu personalidad