Horóscopo de hoy: martes 20 de diciembre para cada signo del zodiaco

Aries

Las responsabilidades en el trabajo serán cada vez más fuertes, pero tu empeño y determinación por sacar todo lo que te propusiste para fin de año lo vas a lograr, así que un esfuerzo más y cumplirás la meta. En el amor, una persona que tenías mucho tiempo sin ver llega a ti y será un momento muy agradable. Existirá una química que puede terminar muy bien, así que aprovecha.

Tauro

Hay oportunidades laborales que se te presentan en estos momentos, pero es bueno pensarlas muy bien y tomar la decisión después que pasen estas fechas para que inicies el año con un cambio que será muy favorecedor para ti. En el amor, mucho cuidado con las habladurías porque lo hacen para que tú te sientas mal y corras a reclamar a tu pareja que nada tiene que ver con eso. Las relaciones se crecen en la confianza, tenlo presente.

Géminis

No es momento para estrés y mal carácter. Relájate que las cosas van a fluir en el momento justo. Más bien disfruta del buen ambiente que hay por estas fiestas decembrinas y propicia la generosidad y la bondad entre compañeros. En el amor, quieres estar con esa persona, pero a la vez quieres independencia así que pídele a tu corazón que se ponga de acuerdo que es lo que quiere para el futuro.

Cáncer

Tienes un trabajo muy estable, pero necesitas algo extra que te ayude a compensar y resolver algunos problemas económicos que estás enfrentando. Es el momento de buscar esa posibilidad. Los astros están a tu favor. En el amor, ya dejaste el pasado atrás así que toca aceptarle a esa persona la invitación y dejarte conquistar. Verás que te irá muy bien.

Leo

No dejes que el desánimo porque las cosas no han salido bien en los negocios te consuman. No estás para eso, sino para seguir esforzándote porque pronto se abrirán los caminos y verás que eso solo fue una etapa. En el amor, tu carácter a veces es muy fuerte y no dejas hablar a tu pareja cuando quiere plantearte la solución de algo. Bájale dos y permítele a él las explicaciones para que entiendas que hay muchas cosas que pueden mejorar.

Virgo

Debes organizarte y planificar mejor el trabajo para que puedas disfrutar de esos días de vacaciones que tienes que pedir con tiempo. Tu cuerpo y tu mente te piden descanso. En el amor, tu pareja te pide que lo apoyes en unas decisiones que debe tomar con respecto a la familia. Hazlo porque serán en beneficio de los dos.

Libra

Estos meses una decisión que tomaste te puso en algunos aprietos, pero ya estás saliendo de ello y verás que en los próximos meses sentirás que valió la pena el sacrificio. En el amor, tu vida social está muy activa y en ese ir y venir vas a conocer a alguien que será muy especial. Te hará sentir mariposas en el estómago.

Escorpio

La confianza que te has ganado permitirá que pongan sobre tus hombros algunos proyectos que necesitan de tu ímpetu e inteligencia para sacarlos adelante. Todo viene con mucho éxito. En el amor, necesitas poner los puntos claros con tu pareja, hay cosas que no se deben permitir y ante todo debe existir el respeto. Hablar es la solución.

Sagitario

Si las cosas no van bien es porque tu actitud no ha sido la mejor. Así que cambia la energía, busca la manera de sacar ánimo y esforzarte más para que culmines el año con mejores perspectivas. En el amor, es un momento maravilloso en lo sentimental para ti, porque aparece una persona que pensabas que no verías más y viene con todo para reiniciar la relación. Date esta segunda oportunidad.

Capricornio

Te sientes desahogada económicamente por eso te puedes permitir algunas cosas, pero cuidado con excederte porque a futuro vas a necesitar resolver algunos asuntos familiares que van a requerir un aporte de tu parte. En el amor, no te sientas mal porque estás sola, al contrario, aprovecha este momento para buscar tus amigos y tener más vida social.

Acuario

Problemas en lo laboral no tienes, las cosas fluyen como debe ser; sin embargo, lo que recibes no es suficiente para resolver la economía familiar y es por eso que debes empezar a evaluar la posibilidad de una alternativa de negocios. Piénsalo que es el momento. En el amor, estás en el mejor momento de tu relación, así que aprovecha para planificar un viaje que les permita estar juntos y avivar la llama de la pasión.

Piscis

Debes tener mucha paciencia porque hay negocios que tardan en arrancar. Tu intuición te ayudará a buscar ese empuje que necesitan para que echen adelante. Ahorra porque vas a necesitar a futuro para invertir. En el amor, hay una energía muy bonita entre ese ser especial que apareció en tu vida y que quiere todo contigo. Déjate llevar que lo que vivirás será una experiencia inolvidable.