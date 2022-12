Test viral: La forma de tus dientes te revelan un mensaje

Los test de personalidad son muy atractivos debido a que reflejan aspectos ocultos en el subconsciente. Se trata de una forma divertida de encontrar información sobre las motivaciones para elegir determinada opción, ya que nuestra mente responde a estímulos basados en los recuerdos, sentimientos o instintos.

Como se sabe, este tipo de pruebas vienen de un uso más riguroso, sobre todo para lo que tiene que ver con la recluta de personal para actividades civiles o militares. Con el tiempo se han hecho juegos de asociación con fines netamente de entretenimiento.

Mira tus dientes

En este caso, el test publicado en Depor se relaciona con la forma en que tienes tus dientes incisivos. De esta gama hay tres principales moldeados que marcan nuestra sonrisa, como por ejemplo la forma rectangular, la conocida como square o “cuadrada” y la oval.

“Hidden Power Test” es el nombre que le dan a esta especie de reto ya que es como acceder a un “poder oculto”; y es por ello que se ha hecho tan popular.

Los test de personalidad son cada vez más comunes (Agencias)

La idea es que revises bien tu dentadura y te decantes por la forma que más se aproxima a la tuya. Una vez elegida la opción que está numerada, puedes ir a la sección de interpretación, donde se develarán aspectos de tu personalidad que desconocías.

El significado

1. Dientes con forma rectangular:

Eres muy intenso cuando se trata de lograr tus metas. Tu sonrisa es una carta de presentación y denota que eres una persona que se cuida, que es ordenada y aplica una lógica muy productiva en todos los aspectos de la vida.

Te caracterizas por ser determinado cuando se trata de tomar decisiones o de decirle a cualquier persona lo que piensas. En este punto, tiendes a ser explosivo o a no medir el efecto de tus rabietas. Recuerda que el éxito también se juega en la forma en que expresas tus ideas, así que siempre será mejor pensar muy bien antes de actuar.

La dentadura también da muchos detalles de nuestra personalidad (Unsplash)

2. Dientes con forma ovalada:

Esta forma se relaciona con personas despreocupadas, optimistas y extrovertidas. Tiendes a ser bastante creativo y a llamar la atención, ya sea por tu vestimenta, tatuajes o accesorios.

Con frecuencia luces con menos edad de la que tienes, así que es un punto a tu favor. El arte en todas sus formas es lo que más te cautiva, incluso en las artes escénicas te ves bastante reflejado, aunque no necesariamente para estar sobre el escenario. La música ocupa un lugar importante en tu cotidianidad, así como los buenos libros e incluso te llevas muy bien con la poesía.

La dentadura también da muchos detalles de nuestra personalidad (Unsplash)

3. Dientes con forma cuadrada (square):

Aunque no encuentras la explicación, es una gran verdad que no puedes llegar a un lugar sin llamar la atención. Es difícil que no noten tu presencia, pero eso no tiene que ver con tu arreglo personal, sino con el magnetismo que posees, ya que es muy fuerte.

Estés en plan informal o de gala, lo más seguro es que al abrir la puerta todos voltean a mirarte. Aprovecha eso. Las mujeres con este rasgo en su sonrisa pueden tener mucha energía masculina, algo que en ocasiones puede intimidar a los hombres, pero no hay nada de qué preocuparse.

