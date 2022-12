Joven se desmaya al enterarse de que su novia lo engañaba

Una muy tensa situación entre una pareja se volvió viral. La discusión, que pudo darse a solas, resultó ser un bochorno público ya que los estaba grabando un YouTuber.

El hombre mostró ante las cámaras que la chica le estaba siendo infiel a su novio y encendió el pleito entre la pareja, todo mientras una decena de jóvenes observaba en tiempo real lo que estaba sucediendo.

Todo derivó de la mecánica de su programa, que consiste en tomar los teléfonos móviles de las parejas que participan y buscar en ellos mensajes comprometedores.

“Dejé todo por ti”

En la discusión, que quedó totalmente grabada, el joven le increpa a su novia que, si no quería estar con él, para qué seguía. Ella le gritaba que sí le había dicho para cortar la relación.

Todo sucedía mientras el moderador del “programa”, con micrófono en mano, les ponía la mano en el pecho como si se tratara de un réferi de boxeo.

El muchacho le reprochaba que ella enviaba a sus amigas para entretenerlo y así ella poder estar con un tal “Marcos”.

En ese momento el moderador intervino para leer los mensajes de la chica infiel. “El chico dice ‘ya me extrañabas”, y ella le dice: ‘lo que extrañaba era tu…’”, pero sin dejar tiempo para que siguiera leyendo, la avergonzada mujer le quitó el móvil y siguió con la pelea, reseñó El Imparcial.

El muchacho, al confirmar la infidelidad de su novia, empezó a ahogarse y tuvo que inclinarse para tomar aire. “Yo no te conocía así”, le soltó.

Pero la mujer, llena de rabia, le gritaba que hacía tiempo quería terminar con él, pero no le daba la oportunidad. En todo momento la joven le gritaba “¡No me señales!”, mientras el decepcionado muchacho seguía mostrando signos de ahogo.

Evidentemente, no se esperaba semejante revelación (Captura)

Se desmayó

La discusión llegó a su peor momento cuando el muchacho sacó fuerzas para decirle unas últimas palabras antes de derrumbarse en frente de todos. En ese momento los presentes entraron en pánico, incluso la ya “exnovia”.

“Me cambiaste la vida. Te conocí y puse todo lo bonito por ti. Tú sabías que yo me iba de viaje, dejé todos mis planes para hacer todo contigo. Me pintaste una historia bonita y me estás haciendo m…da la cabeza”.

Solo pasaron unos segundos cuando el joven se desploma y queda tendido inconsciente, con la mascarilla cubriendo su rostro.

De inmediato algunos intentaron ayudarlo, pero no le quitaban el barbijo. Alguien buscó alcohol, pero el video se corta y no se logra ver la reanimación del joven, aunque se conoció que a los pocos segundos el chico reaccionó y se recuperó del difícil momento.

