Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 16 al 18 de diciembre del 2022

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este fin de semana del 16 al 18 de diciembre del 2022.

Aries

Vendrán tres días de buena suerte en tu vida y, sobre todo, de reinventarte en el amor, recuerda que a tu signo lo revitaliza vivir una relación amorosa y este es el momento ideal. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para evitar problemas en tu futuro. No le platiques a nadie tus problemas, a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Realizas trámites para salir de viaje e irte al extranjero a visitar familiares. Eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchas reuniones. Este viernes comprarás ropa y cambiarás tu look; no seas tan impulsivo. A los Aries casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 07, trata de jugarlos el domingo. Cuidado con problemas de alcohol, no tomes mucho en las posadas navideñas.

Tauro

Este viernes será un día muy positivo y con toda la energía para salir adelante, tu signo luchará por ser el mejor en todo, especialmente en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera universitaria. Te invitarán a salir de viaje en los próximos días para pasar Navidad con tu familia. Evita enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, la confianza se gana con el tiempo, así que calma en tus relaciones amorosas. Será un fin de semana de arreglar tu casa para una posada navideña. Tendrás problemas con el estómago e intestino, es tu punto débil, evita tomar alcohol. Vendrá un golpe de suerte este sábado con los números 05 y 44, así que aprovecha las oportunidades que te presenta la vida para salir adelante. No caigas en problemas o provocaciones en tu trabajo.

Géminis

Fin de semana de muchas tareas pendientes en tu trabajo, recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se le carga todo a última hora, así que no te aceleres y aprende a trabajar en tu hora. Cuídate de problemas con los amigos, trata de ser más discreto en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 06 y 15, combínalos con tu día de nacimiento y usa mucho el color amarillo en la ropa para multiplicar tu suerte. Un amor del pasado del signo Aries o Sagitario insistirá en verte y tratará de volver. Será un fin de semana excelente en cuestión familiar y tendrás posada navideña en tu casa. Evita tomar en cuenta lo que dicen de ti, solo tú sabes quién eres. Vivirás un domingo de paseos y momentos con tus seres queridos que te reconfortarán el alma.

Cáncer

Sacarás todas las tensiones de tu trabajo a lo largo del fin de semana, recuerda que tu signo es muy sentido y siempre toma las cosas muy a pecho, por eso te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días con tus seres queridos. Vivirás un viernes de hacer pagos de tarjeta de crédito. Seguirás con el ejercicio y dieta para mantenerte saludable. Recibirás una invitación para salir de viaje, pero será muy cerca. En el amor, conocerás a personas muy afines a ti, pero nada de compromisos firmes. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 18. Como tu elemento es el agua, casi toda tu vida es sentimental y haces de un problema un drama, necesitas cambiar ese aspecto de tu vida diaria y trata de llevar una personalidad más fuerte; no seas tan cambiante en tus decisiones.

Leo

Ordenarás tus ideas y empezarás a ver por el futuro, recuerda que tu signo se caracteriza por siempre estar bien económicamente, por eso te recomiendo que empieces a ahorrar y construyas tu patrimonio. Ten cuidado con las mentiras, sobre todo en el trabajo, no te llenes de chismes que no son tuyos. Tendrás una sorpresa este viernes y será con un premio en una posada o la obtención de un dinero extra. Descansa más, recuerda que siempre vives con tensiones, por eso acude con un médico y relájate. Vendrá un golpe de suerte en la lotería con los números 03 y 27, tu día de mayor suerte será el sábado. Un amor del pasado te buscará para volver, recuerda que si ya te la hizo una vez, te lo volverá a hacer. Conocerás personas muy afines a ti, el signo Leo es de la amistad y siempre verá por los demás, su familia y amigos.

Virgo

Recordarás a alguien que ya no está contigo a lo largo del fin de semana, necesitas empezar a controlar tu carácter y no ser tan impulsivo para que no se alejen las personas que más te quieren. Viernes de mucho trabajo, recibirás la invitación para una comida navideña. No busques el amor, déjalo que llegue solo y estará la persona indicada del signo Cáncer o Sagitario. Te regalarán un perfume y te buscará un amigo para invitarte a un viaje en estos días. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 28. Eres del signo de tierra, lo cual significa que eres de mentalidad madura. Siempre trata de planificar tu futuro para sentirte seguro en tu vida. Los Virgo casi siempre se enamoran en el trabajo o escuela, con personas que tienen solvencia económica y comparten cosas que los acercan a una relación seria.

Libra

Fin de semana en el que tendrás muchas fiestas y diversión a tu alrededor, no descuides tus asuntos de trabajo para que después no tengas problemas. Tu signo es muy apasionado en todo, por eso buscas experimentar relaciones de pareja con personas muy distintas a tu signo. Trata de ahorrar para que después no te veas en apuros. Te busca un amor del pasado solo para tener relaciones sexuales, así que trata de analizar bien esa situación. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 13, tus colores de la fortuna son blanco y amarillo. Mandas a revisar tu carro para que no tengas ningún contratiempo en el camino. Te buscan familiares del extranjeros para que pases el fin de año con ellos. Libra siempre quiere trascender en la vida, por eso te recomiendo que nunca dejes de estudiar y prepararte.

Escorpión

Estos días tendrás mucha prisa para salir de tus compromisos, recuerda que siempre debes administrarte en todo lo que vayas hacer, no debes comprometerte con cosas que no vas a poder realizar para que no quedes mal. Viernes de mucha convivencia con tus compañeros en una posada navideña. Te compras ropa para cambiar de look. Ya no busques a ese amor que no está contigo, recuerda que si ya no te quiere, es mejor dejarlo así y dedícate a progresar. Te llega dinero extra por parte de la lotería este viernes con los números 09 y 66, debes ser discreto para no generar envidias en los demás. Tus colores de la abundancia son rojo y verde. Escorpión es el regente de todo lo oculto y místico, como signo de agua lo rige el sentimiento de poder y de prevalecer logrando objetivos en la política y comunicación social.

Sagitario

Tendrás mucha alegría y diversión este fin de semana porque serán días de agradables sorpresas. Decides tomarte unos días de vacaciones para pasarla con tu familia. Recuerda que Sagitario no sabe estar solo, por eso siempre estás en busca de la pareja ideal, pero trata de no desesperarte, ya va llegar ese amor verdadero que necesitas para convivir. Aunque no lo creas, tu signo es el más afortunado en la vida amorosa. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 00 y 57, y con los colores rojo y gris. Trata de dormir más y dejar pensamientos negativos a un lado, necesitas tener una balanza en tu vida. Siempre buscas la perfección en todo, por eso su gusto por la estética con los signos de fuego, por eso te estimulan las personas intelectuales y las conversaciones con comunicólogos y administradores.

Capricornio

Por fin entenderás que todo lo que te pasa es para volverte más fuerte y así poder salir de cualquier problema, estás preparado para enfrentar cualquier adversidad, recuerda que estás en una etapa de madurez y crecimiento personal. A veces sientes que nadie te comprende y que vas solo por la vida, recuerda que esto es solo es tu pensamiento. Viernes para ponerte al corriente con el trabajo atrasado, por eso recibirás una bonificación económica. En el amor, tendrás una decepción: cuando falta el dinero, el amor sale volando, por eso trata de buscar a personas no tan interesadas. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 08 y 30, y con los colores rosa y café. Tu signo es el más trabajador del Zodiaco, eso te hace sentirse útil ante la sociedad, pero en el terreno amoroso, siempre te saboteas tú mismo.

Acuario

Fin de semana para estar muy alegre porque sientes que la vida te está dando la oportunidad de crecimiento personal y laboral. Tu mente es muy fuerte y siempre vas a realizar lo que deseas, no desaproveches esta oportunidad de estar mejor. Te invitan a salir de viaje para pasar las fiestas de Navidad con tu familia. Te llega dinero extra que no esperabas por un premio en la lotería con los números 10 y 27, tus colores de la suerte son rojo y blanco. A los Acuario que están solteros les llega un amor de Tauro o Virgo que será muy compatible. Te busca un amor del pasado para pedirte volver, pero ya debes cerrar ese circulo. Tu signo tiene una gran capacidad de liderazgo en todo, trata de aprovechar esa virtud, pero el lado negativo es que eres presa de los vicios, controla eso para que llegue el éxito.

Piscis

Este viernes debes cuidarte de los gastos excesivos, controla tus compras navideñas. Fin de semana de muchas posadas y premios sorpresa, recuerda que vives una de tus mejores etapas. El domingo será un día de comunicación con lo espiritual, por eso te recomiendo que prendas una vela roja y le pidas a tus ángeles todo lo que necesitas. Ese día es mágico para ti, por eso trata de resolver todos los asuntos que tengas pendientes. Tus números de la suerte son 34 y 99, tus colores el gris y negro. Te compras ropa para una posada en el trabajo. Piscis tiene mucha influencia de la Luna, por eso eres muy místico, pero también tiene altibajos en estados de ánimo, debes controlar esa situación y siempre ver el lado positivo de todo, lo mejor que tienes es tu tenacidad y capacidad para lograr todo lo que te propones.