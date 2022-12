Pilla a su esposo infiel con súper zoom de su celular

En tiempos de tantas novedades tecnológicas y de aplicaciones muy útiles, muchos infieles se la están viendo difíciles.

El clip viral más reciente tiene que ver con una marido sin vergüenza que estaba siendo infiel muy confiado en que su esposa no sabía nada.

Pues resulta que la mujer estaba al tanto de todo, la punto de poder leer, como si se tratara de la mujer biónica, un mensaje de texto que el sujeto estaba compartiendo con su amante.

Lo pilló

El clip fue subido a la cuenta de la red social china TikTok @mamurosatv y ya tiene más de 34 millones de reproducciones, citó El Tiempo.

En el clip la mujer muestra como a través de un súper zoom logra leer en detalle la conversación en la que el marido dice a su amante “Quiero verte” y la “otra” responde: “Ven para mi casa, a ver cómo te le escapas a la loca de tu esposa”.

Todo estaba siendo captado por la hábil señora que no dudó en publicar su captura y escribirla siguiente advertencia: “Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”.

Se lo envió

Lo peor del asunto es que la mujer, con las pruebas en la mano, no dudó en enviarle foto de la conversación al hombre, y al verlo queda totalmente confundido y preocupado al mismo tiempo.

Le envió una captura a su novio para avisarle que ya sabía de la infidelidad (Captura)

Los usuarios que han visto el material creen que se trata de un “fake” ya que es muy elaborado el asunto de cómo el zoom logra llegar hasta el objetivo, que se encuentra a unos cien metros de distancia.

Otros, sin dejar de reírse, piden datos de cuáles móviles poseen este increíble zoom incorporado. Por lo que se ve, solo se trata de un chiste muy bien contado y muchos ya se están asustando de que pueda llegar a ser posible este tipo de espionaje en un futuro no muy lejano.

Contenido relacionado

¿Eres la oveja negra de la familia? Conoce las cualidades que tienes a tu favor

Merlina: la moda contemporánea transforma a un ícono gótico de la televisión