Horóscopo de hoy: martes 29 de noviembre para cada signo del zodiaco

Aries

Controla tu carácter porque afectas 3el ambiente laboral que debe estar en las mejores condiciones para sacar los negocios adelante. Tiene que poner de tu parte. En el amor, estás muy tensa y necesitas un buen descanso. Busca una actividad que te ayude con tu ánimo. Tu pareja está allí para apoyarte.

Tauro

En el plano laboral, te irá muy bien, reafirmarás tu posición entre tus jefes y compañeros. Dedica un tiempo a mejorar tu entorno y te sentirás mucho mejor. En el amor, disfruta del cariño, la confianza y el respeto que te profesa esa persona especial que llegó a tu vida. Deja las dudas y dale la oportunidad de conquistarte.

Géminis

Los negocios están saliendo muy bien, así que los frutos de tanto esfuerzo los verás y sentirás pronto en tu economía. Lo que entre de dinero extra busca la manera de invertirlo. En el amor, debes salir, divertirte, conocer gente porque encerrada y solo trabajando no vas a encontrar a ese ser especial que quieres a tu lado.

Cáncer

Tienes varias preocupaciones en el plano laboral que deberías consultar y procurar la solución junto a tu equipo. Ahorrar debe ser una prioridad en estos momentos porque tiene planes de viajar a ver a la familia. En el amor, los celos de tu pareja te tienen muy molesta. Propicia una conversación porque de seguir así van directo a la ruptura.

Leo

Vienen unos cambios en el plano laboral que al inicio no caerán muy bien, pero con el tiempo todo va a mejorar y verás que valdrá la pena el sacrificio. En el amor, deja de preocuparte por lo que piensen los demás de tu relación de pareja. Estar con esa persona es tu decisión y la deben respetar.

Virgo

En el plano laboral tus jefes te tienen a prueba para ver si eres capaz de asumir nuevos retos. Tienes la inteligencia y la fuerza de voluntad para echar adelante cualquier negocio. Tu inteligencia e intuición son las mejores. En el amor, no permitas que otro se meta en tu vida sentimental, tú decides lo que quieres hacer y con quien quieres estar.

Libra

Tienes que empezar a delegar responsabilidades en tu equipo para que puedas echar a andar otros negocios. Ten confianza que ellos van a poder y tú vas a crecer profesionalmente. En el amor, deja la presión que tienes a tu pareja de querer hacer las cosas a tu ritmo. Debes ser más paciente y entender que en pareja las decisiones y acuerdo las toman los dos.

Escorpio

Los cambios en el plano laboral que en meses atrás causaron revuelo, hoy han fortalecido los negocios. Mantén la estrategias que trazaste que vas por buen camino. En el amor, estás seductora y avasallante, aprovecha ese momento para atreverte con esa persona con la que quieres salir desde hace tiempo.

Sagitario

No debes preocuparte por los asuntos que no has podido resolver en el plano laboral, todo se dará a su tiempo. Mucho cuidado con los gastos, debes ser prudente porque vas a necesitar para resolver otros temas. En el amor, un amigo que tenías mucho tiempo sin ver te lo encontrarás de manera sorpresiva, pero ten cuidado con las intenciones que tiene, porque te puedes ilusionar y estos pasajero.

Capricornio

Te hacen una propuesta de trabajo muy interesante que va a significar una mejora considerable en tu economía y un crecimiento profesional vertiginoso. No esperes más y toma la decisión. En el amor, tendrás el apoyo de tu familia y de tu pareja para sacar adelante un emprendimiento que tienes en mente, incluso tendrás el apoyo económico.

Acuario

Debes tomar en cuenta los consejos que te dan tus superiores para sobrellevar las cargas que generan tener varios negocios a la vez. Tu quieres cumplir y debes hacerlo con mucha dedicación. En el amor, alguien aparecerá en tu vida para echarte una mano y esa amistad puede convertirse en algo más importante y con futuro. Abre tu corazón.

Piscis

No dejes que los chismes y las críticas dañen el trabajo que vienes haciendo con tu equipo de trabajo. Pasa la página y continúa con lo planificado van muy bien. En el amor, tienes que procurar mejorar tu imagen y tener más vida social para que encuentres esa persona especial que tanto quieres en tu vida.