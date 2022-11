No trabaja y está rodeada de lujos: “Odiaría renunciar a esta vida”

No trabaja y tiene vida de lujo (Foto: Captura de @sumerica)

No trabaja y tiene una vida de lujos, tras haberse encontrado a un hombre que ofreció a cuidarla. Se trata de Summer Erica, una joven inglesa de 27 años que reside en Glasgow, Escocia.

Su historia la publicó The Sun, a cuyo medio declaró que su vida dio un giro al conocer a su actual novio Biggs.

Lo que más le encanta es pasar horas arreglándose las uñas. Luego de preparar el desayuno a su pareja, se dedica todo el día a ver Netflix, programas de televisión, hace compras en línea o lee. También ocupa tiempo en sus videos en Youtube o TikTok, donde da consejos de belleza.

“Es el sueño de toda chica. Biggs (su novio) y yo teníamos una relación a distancia. Mi alquiler era muy alto y tenía problemas en el trabajo, por lo que él se ofreció a cuidarme. Todo lo que tenía que hacer era mudarme a Escocia y nunca más tendría que preocuparme por el dinero o el estrés. Me mudé con él en junio de 2022 y no me arrepiento”, dijo la mujer al referido portal.

Maestra sin ejercer

Summer es maestra, pero dejó de ejercer. Sus ingresos no le alcanzaban para pagar el alquiler o hacer las compras. Todo cambió cuando conoció a Biggs, un hombre que trabaja a tiempo completo y con recursos lo suficientemente altos como para concederle sus gustos.

“Odio ser adulta. Sé que lo tengo fácil. Odiaría renunciar a esta vida. Si tuviera que volver a trabajar, lo haría, pero ¿Por qué habría de hacerlo si no lo necesito?”, afirmó Summeer.

Contó que lo que más le gusta de quedarse en casa es que puede hacer todo lo que le gusta. Uno de sus pasatiempos favoritos es acostarse en pijama en la cama a ver sus programas favoritos junto a su perrito.

No tiene que limpiar la casa, lavar, cocinar o planchar. Para comer hace pedidos por delivery.

Su mayor trabajo es cuidar su apariencia y verse bonita para su novio Biggs, con quien se muestra orgullosa en sus redes sociales.