Horóscopo chino: La suerte en el trabajo para cada uno de los signos

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Hay un adulador cerca de ti que está buscando la manera de enlodar tu trabajo con el jefe de ambos. No le des la mínima oportunidad para dañarte. Cuida cada uno de tus pasos y realiza respaldo de cada trabajo o asignación antes de entregarlo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Te sentirás muy saturada, que estás a punto de tirar la toalla, pero no es un buen momento para comenzar en otro lugar, a menos que sean esas personas las que te busquen. Por ahora, trata de avanzar en tus responsabilidades paso a paso y sin prisa, pues necesitas hacer todo bien.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Por fin llegan buenas noticias para ti. Hay alguien que está interesado en brindarte una oportunidad en su compañía. No temas en dar ese paso. Todos le temen a lo desconocido, pero ya no tienes para dar más donde estás. Lánzate, además, que serás mejor renumerada.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

No todos los días son buenos, así que no te dejes apabullar si a veces no te va tan bien como quisieras. Lo que debes hacer es aprovechar los buenos tiempos para ahorrar. Así no te pegará tanto cuando las arcas del dinero estén bajas.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Harás un sacrificio enorme con tu familia para poder salir a trabajar. Hay mucha culpa por no darle todo tu tiempo a ese ser amado, por perderte de sus mejores momentos, pero no queda de otra, pues es la única forma de avanzar y conseguir lo que ambos necesitan para continuar bien.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Las personas que están a tu alrededor tienen una imagen errónea de tu quién eres. Piensan que te vales de tu carisma y particular forma de ser para aprovechar de tu jefe y sacar partido para todo. No le prestes atención, pues sabes que todo lo que has conseguido es por mérito propio.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Hay premios y reconocimientos a tu labor, a pesar del poco tiempo que pudieras tener en tu puesto de trabajo. Tus superiores valoran todo el aporte que haces cada día para que las cosas se desarrollen con facilidad y cómo resuelves los problemas rápida y eficazmente.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Valora tu salud, tu bienestar. Si tú no lo haces, pues tus jefes tampoco porque a ellos solo le importa que cumplas las asignaciones. Así que, si tienes que ir al médico, no lo pospongas más porque tienes chamba. Ponte en primer lugar. Sin salud todo pierde sentido.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No te calles las injusticias de las que eres víctima. Reclama sin hostilidad, pero con firmeza y pruebas todo lo que vives, y si se trata de sueldo, pues demuestra con números cuán grande es la diferencia salarial con la persona que acaba de entrar y exige asertivamente un reajuste.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Aportarás muchísimo en tu trabajo. Tendrás la musa a todo su esplendor, por lo que ganarás visibilidad justo en este momento en que tu desempeño creativo estaba siendo evaluado, aunque tú no lo notarás. Trata de alimentar la imaginación para que estos bajones no te pongan en riesgo.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Vas necesitar de todas las energías positivas para hacerle frente a una situación confusa y estresante dentro de tu ámbito laboral. Busca en la música o en otra fuente ese positivismo porque serán días duro, que te pondrán a prueba.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Las adversidades económicas serán superadas con facilidad, porque se viene el pago de un dinero que te debían desde hace rato y que dabas por perdido. Pero ponte a pensar si vale la pena estar en un empleo en donde no valoran tu tiempo y lo que realizas allí.