Hombre sale del coche para hablar con su amante y su esposa escucha todo por bluetooth

Hay errores tan grandes que no dejan lugar a la duda. Este fue el caso de un hombre infiel que recibió un mensaje de su amante mientras viajaba con su esposa en el coche.

Para poder escuchar el mensaje de la otra, decidió bajarse del auto pero olvidó un pequeño detalle: El celular tenía conectado el bluetooth y toda la hablada salió por los altavoces del vehículo y la esposa escuchó todo, reseñó el portal La Silla Rota.

Más que un episodio de “trágame tierra”, este clip se inscribe en esos casos en los que no habrá vuelta atrás, porque como dicen popularmente, un infiel descubierto es un “infiel muerto”.

Las historias de infidelidades son insólitas (Freepik)

“¿Estás con tu esposa o qué?”

En el video, que fue grabado por la mujer que va sentada en el asiento del copiloto, se observa al hombre que sale del auto y camina hasta la acera para recibir el mensaje, una actitud sospechosa que muchas veces los hombres intentan justificar diciendo que es una llamada del trabajo o de negocios.

La esposa decidió grabar el momento y cuando se activa la mensajería de Whatsapp en el reproductor del auto se escucha fuerte y clara, la voz de una mujer.

“Hola mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?, ¿Nos vamos a ver hoy o no?”, le dice la presunta amante. Luego de ello el sujeto reacciona al darse cuenta del tremendo error, ya que todo ha sido escuchado por su esposa dentro del coche. El infiel solo se limita a observar su móvil y mirar hacia el auto en actitud de “me descubrieron” .

Reacciones de todo tipo

El corto video, del que no se ha publicado una segunda parte, lleva más de 110 mil reproducciones en Instagram. Los usuarios creen que se trata de una broma, ya que la falta de continuidad se presta a sospechas. Otros creen que lo que se ve es suficiente para saber lo que ocurre después.

“La neta si fuera muy real en ese momento la chava se baja y le pone en la madre!! Me parece actuación”; opinó una usuaria. “Lo que hoy cuesta mañana es gratis”; “Pongan la segunda parte”, escribieron en el post de la cuenta @gossipvehículo.

Contenido relacionado

“Ya firmé el divorcio”, el curioso anuncio de un automóvil en Costa Rica se hace viral

Pagó para que le hicieran un examen online y salió aplazado