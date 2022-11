Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 14 al viernes 18 de noviembre del 2022

Descubre lo que el destino tiene preparado para ti en esta semana del lunes 14 al viernes 18 de noviembre del 2022.

Aries

Tendrás muchas tareas pendientes de trabajo a lo largo de la semana, recuerda que a tu signo siempre lo domina la responsabilidad y por eso cumples con todo lo que tienes a tu cargo. Harás trámites de pagos e impuestos, tarjetas de crédito y te someterás a una cirugía o tratamiento de belleza para verte excelente. Recibirás una invitación para trabajar en una empresa internacional. Los casados o con pareja tendrán una semana para disfrutar. A los Aries solteros los buscarán amores del pasado y tendrán mucha suerte con Capricornio o Virgo. Recibirás un dinero extra el día 15 de noviembre. Tus números de la suerte son 03 y 29, tu color es el rojo intenso. Recuerda que el dinero es como el amor: si no lo cuidas se acaba, por eso trata de medir tus gastos y no compres cosas de más.

Tauro

Semana de estar con mucho ánimo y verte excelente, vives una época de renovación y empezarás una dieta y ejercicio. Recuerda que tu signo es muy determinante con sus cosas, siempre decide lo que hará y casi nunca escucha consejos de nadie, pero todo suele resultar. Realizarás cambios en tu cuarto o comprarás muebles para renovar tu espacio. En tu trabajo será una semana de juntas y presiones por el cierre de mes, recuerda tener paciencia. Tendrás un golpe de suerte el 17 de noviembre en los juegos de azar con los números 05 y 16; ese mismo vendrá a ti un amor del pasado. Cuídate de problemas de espalda e intestino, toma más líquidos y acude con tu médico a revisión. El amarillo es tu color de la abundancia. Comprarás una bicicleta o motocicleta; a tu signo le gusta mucho sentirse libre.

TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo chino: Descubre el día de tu suerte del 14 al 20 de noviembre

Géminis

Aprovecharás tu tiempo en cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo es muy cumplido con sus proyectos, por eso siempre es el jefe de su área laboral, solo ten cuidado con las envidias de tus compañeros, no digas tu salario o bono de compensación. Intenta estudiar más y no dejes materias, recuerda que a tu signo lo domina ser dos a la vez, uno muy aplicado y otro divertido, preserva tu equilibrio emocional. Te arrepientes por dejar a un amor de tu vida, pero todo tiene solución, solo trata de hablar y quedar en paz con esa persona. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo o visitarás a un familiar. Celebrarás el cumpleaños de un hijo o tendrás una reunión en tu casa. Vendrá un golpe de suerte el día 16 de noviembre con los números 05 y 23, tu color es el verde. Para los solteros Géminis, será una semana de amores sin compromiso.

Cáncer

Analizarás un cambio en tu vida laboral y empezarás tu propio negocio, recuerda que estás en esa época de crecer en lo profesional. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de noviembre con los números 01 y 66, tu color es el amarillo. Recuerda que no todo nos va a salir bien, también tenemos que aprender de nuestros errores y más en cuestiones personales. Harás trámites de pasaporte o residencia extranjera. Pensarás en salir de viaje para el mes de diciembre con tu pareja, así que comprarás tus boletos de avión. Tu signo es agua y siempre busca una relación formal, así que estás en tu tiempo de lograrlo. Trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta y deudas del pasado. Cuídate de problemas de úlceras o estómago, trata de comer más sano. En cuestiones de trabajo, tus superiores te harán una revisión y auditoría, mantén todo en orden.

Leo

Será una semana de reflexionar y tratar de entender lo que estás viviendo en cuestiones personales, necesitas madurar y dejar de lado esa época de diversión sin control. Recibirás un dinero extra y te darán tu aguinaldo. Eres el más divertido y sociable de los signos del zodiaco, por eso siempre te toca organizar las reuniones de tu familia. Si sientes que las energías negativas te rodean, date baños de agua bendita el día 17 de noviembre para alejar esas malas vibras de tu vida. En el amor, llegará uno nuevo del signo Sagitario o Acuario que hablará de estar muy estable en tu relación amorosa. Cuídate de dolores de migraña y espalda, trata de hacer más ejercicio para liberar el estrés. Un amor del pasado volverá a ti y hablará de regresar, pero trata de cerrar ese círculo. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 55.

Virgo

Habrá cambios muy fuertes en tu vida y serán para bien. Después del día 14 de noviembre vendrá a ti más suerte en cuestiones personales. Estás en tu mejor época, así que debes lograr todos los objetivos que tienes en mente antes de que se acabe el año. Pagarás deudas de tu tarjeta de crédito, a tu signo le gusta aprovechar las ofertas y ahora es momento ideal para comprar los regalos por las temporadas de promociones. Amigo Virgo, ya te toca la buena suerte. Un amor del signo Aries o Géminis te buscará para reclamarte, trata de ya quedar en paz y no eches a perder tus planes por situaciones del pasado. A los solteros les vendrá un amor verdadero del signo de aire. Cuídate más de tu garganta y pulmones. Cambiarás tu look y tus números de la suerte serán 04 y 20, tu color es el verde fuerte.

Libra

Tendrás las soluciones para arreglar los problemas de tu vida amorosa y de trabajo, tu signo va a lograr lo que se propone por su inteligencia natural y perseverancia. Aunque también eres de los más queridos por la familia y siempre tratas de ayudar, a veces es mejor estar al margen de los problemas y solo ayudar cuando te lo pidan. Tu mejor día será el 17 de noviembre porque tendrás un premio en la lotería con los números 07 y 16, tus colores de la fortuna son blanco y amarillo. Cuídate de la ansiedad y nervios, trata de dormir más y deja a un lado los pensamientos negativos. Ya quieres dejar a ese amor que ya no te quiere, pero te da miedo irte, recuerda que siempre vendrá algo mejor, solo necesitas tomar decisiones para crecer, por lo que estrenas un amor que te hará muy feliz del signo de Acuario o Tauro.

TAMBIÉN LEE: Cómo mejorar tu suerte para la tercera semana de noviembre

Escorpión

Días de estar al cien con tu buena energía, más porque sigues de cumpleaños. Tendrás un golpe de suerte el día 16 con la ayuda de los astros para que puedas realizar tus metas. Tienes que medir tus acciones cuando te enojas porque hablas sin pensar, debes ser más prudente. Eres el líder natural, por eso te siguen para todas partes, saca provecho de esa virtud. Empiezas a estudiar Comunicación o Política. Recibes tu aguinaldo y un bono en tu trabajo, trata de comprar tus regalos de Navidad para que después no estés con las prisas y aproveches las ofertas. A veces piensas dejar a tu pareja porque sientes que no te comprende, recuerda que tu signo es muy complicado en su forma de ser y por eso te sientes así, piénsalo bien y toma la mejor decisión, recuerda que Escorpión nunca va a estar solo en su vida.

Sagitario

Semana para arreglar los papeles de tu título universitario y pasaporte. Realizarás todos los pagos pendientes que tienes para administrar mejor tu vida y tiempo. Tu signo siempre es muy importante en el ámbito laboral por su liderazgo, pero trata de no estresarte y mantener esa postura de ser fuerte ante los problemas. Ya no seas tan ingenuo en cuestiones del amor, no a todo debes de decir que sí, trata de poner más carácter, recuerda que a veces se gana perdiendo. En cuestiones de dinero, te llega un aumento o un bono, inviértelo en tu persona y cómprate ropa porque a tu signo siempre le gusta lucir de lo mejor. Para los Sagitario solteros, vendrá un amor verdadero del signo de fuego que será muy formal. Tu mejor día será el 15 y tus números de la fortuna son 09 y 18, y tus colores el azul y amarillo.

Capricornio

Estos días tendrás suerte para definir contratos de trabajo, recuerda que tu signo llega más lejos con su voluntad y acciones de crecimiento. Esta semana será muy buena para ti, solo trata de controlar tus impulsos y enojos. Cuídate de las envidias y malas energías que te rodean, date baños de agua bendita el día 15. Te llegará dinero extra por la venta de un coche o casa. Trata de ser más cariñoso con tu pareja, de vez en cuanto dile que se aman para que se consolide la relación. Decides volver a estudiar idiomas o comercio internacional. Camina más para tener más conexión con lo divino, cuando estás en movimiento avanzas hacia lo espiritual y místico. A los Capricornio solteros les llegará un amor de Aries o Virgo que será muy duradero. Tus números de la suerte son 23 y 40, y tus colores el azul y naranja.

Acuario

Serán días de crecimiento laboral, es momento de tomar decisiones para buscar nuevos caminos, deja los miedos a un lado porque tu carisma y fuerza te ayudarán a conseguir más ingresos por tu desempeño laboral, no olvides que estás preparado para los grandes retos. Ten cuidado con amigos o compañeros de trabajo que te hacen algún trabajo oscuro para que te vaya mal en tu vida, trata de protegerte con un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y déjalo allí. A partir del día 14 llegará una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero y abundancia, así que aprovecha esa racha para hacer todos los cambios necesarios en tu vida personal. Eres el mejor para los eventos públicos, trata de poner un negocio de eso. Tus números de la suerte son 27 y 88, y tus colores el verde y azul.

Piscis

Semana de estar con mucho ánimo para emprender diferentes actividades, te llegará una energía positiva a partir del día 15 con la que crecerás más en lo personal, haz todos los cambios que tienes en mente. Tu signo necesita del mar y lugares con agua para que tu energía espiritual crezca, por eso prepara unas vacaciones. En tu trabajo habrá cambios de puesto, habla con tus jefes y pide que te valoren para ese puesto que tanto deseas y verás cómo te lo dan. En el trabajo hay alguien enamorado de ti, pon en claro tus sentimientos y dile lo que sientes. Tus números de la suerte son 18 y 70, tus colores de la prosperidad el azul y amarillo. No le tengas miedo al qué dirán, tú debes ser fuerte porque estás en el mejor momento de tu vida y a veces los chismes solo te quieren meter miedo, recuerda que eres muy bueno.