Mujer llega con novio a casa y en la puerta la esperaban otros tres amantes

Un insólito momento se vivió en un vecindario de Monterrey, en Nuevo León (México), cuando una mujer llegó con su pareja a su casa y encontró en la puerta que la esperaban otros tres hombres.

Todos cargaban regalos y al parecer, no sabrían que la mujer salía con los cuatro en diferentes momentos. Todo se descubrió en el sitio, reseñó El Informador.

Lo más curioso de todo es que la bochornosa escena fue grabada por un vecino que no daba crédito a lo que veía y el clip se ha vuelto viral.

Cuatro hombres

En el video se aprecia el momento en que un auto gris llega a la casa y de allí se baja un hombre. Luego en la puerta hay otros tres hombres con flores y otros regalos. Al parecer la mujer estaba de cumple o de santo, y sus amantes la querían sorprender, solo que todos coincidieron en el horario y se encontraron de frente.

Del vehículo se bajó la mujer a encarar a sus amantes y les decía: “¿Qué hacen ustedes aquí'”, todo mientras el sujeto del auto gris veía todo con asombro y decidió al final subir a su carro para irse del lugar. La mujer imploraba que no se fuera en tanto que sus otros amantes le cuestionaban con algunas frases que no se logran entender.

Ella alcanzaba a decir: “¡Lárguense, yo no estoy saliendo con ustedes!”, pero los hombres negaban con la cabeza mientras caminaban de un lado a otro con sus regalos en la mano.

El hombre de la cámara, un vecino, llamaba a su madre para que viera la escena desde un segundo piso. El video ha superado los 4.3 millones de reproducciones en la plataforma Tik Tok en la cuenta @priscila.santillano

Un vecino grabó la escena incrédulo (Captura)

Reacciones en cascada

Los comentarios no pararon al ver la inesperada escena. Unos no creen que sea cierto y opinaron en tono de chiste: “Es actuado, a ninguna mujer se le junta el ganado”, otros consideran que la mujer perdió más cuando se le fue el chico que sí tenía carro.

“A mí nomás se me juntan los trastes”. “Yo no busco el chisme, el chisme me busca a mí”. “Yo creo que es novata. El ganado jamás debe saber dónde vives”, fueron parte de los comentarios dejados en la publicación que dura 1 minuto con 40 segundos.

