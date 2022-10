Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 31 octubre al domingo 6 de noviembre de 2022

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Juicio

Debes tomar una decisión pronto para cambiar lo que hasta ahora pensabas que funcionaba. La carta te dice que es momento de reflexión y de confiar en tu intuición para que las decisiones que tomes sean precisas para las soluciones de los problemas. Revisa las experiencias pasadas y te darás cuenta que hay cosas que no debes repetir, porque podrías generar una situación de ruptura con tu pareja. Así que lleva las cosas con calma.

Tauro

La Fuerza

Esta semana tiene muy buenas perspectivas en el plano profesional, ascenso, reuniones para afianzar la confianza con tus superiores y la posibilidad de presentar esas estrategias que tenías guardadas para hacer que los negocios fluyan y den los frutos que todos esperan. Mente positiva en el amor, porque esa actitud de que a ti no se te acerca nadie no te hace bien. Recuerda que la palabra tiene poder y con lo que dices estás alejando las cosas buenas que el universo te tiene deparado.

Géminis

El Diablo

Los próximos días estarás con mucho trabajo, además enfrentamientos entre los compañeros. Trata de ser la mediadora en esos conflictos sin involucrarte demasiado porque necesitan entre todo sacar los proyectos adelante. Las claves, paciencia, tolerancia y buena actitud para que todo salga bien. Tienes que ser muy astuta para determinar quienes quieren avanzar y quienes no. Esta carta es una advertencia para que te encamines al lado correcto.

Cáncer

Los Enamorados

Esta carta te anuncia que viene un compromiso, que el universo y la vida te abre los caminos al amor, a la buena convivencia, a la vida familiar. Aprovecha este momento para reflexionar: si en tu vida hay alguien con la que quedaron cosas inconclusas, resuélvelas porque el camino que te espera de aquí en adelante es de mucho amor y bendiciones. Lo profesional tiene una pausa en tu vida, lo vas a atender pero no con la misma energía.

Leo

El Mago

No permitas que la duda y las inseguridades te invadan a la hora de tomar una decisión de vida. Es una semana en la que debes ser firme y determinante porque los cambios que vienen requieren de tu fuerza de voluntad para enfrentarlos. Recuerda que son etapas que traen resistencia, pero al final son necesarios procesos necesarios para avanzar en todos los planos de la vida, en lo sentimental, en lo laboral y hasta en las relaciones.

Virgo

La Templanza

Inicias una semana con muchos contratiempos, pero tienes dos elementos a tu favor, la tolerancia y la paciencia. Ellos te ayudarán a superar cada una de las adversidades que se te van a presentar en el camino. Evalúa muy bien las prioridades que has elegido para solucionar algunos problemas. Todo va a estar bien encaminado si te lo propones. Deja los conflictos familiares, busca que entre todos se comprendan y puedan estar en armonía.

Libra

La Rueda de la Fortuna

Esta semana será de muchos cambios a los que debes ponerle mucha atención porque de ello depende el éxito o no de lo que quieres hacer. No te distraigas en los objetivos porque las oportunidades que se te presentan en este instante la puedes perder por no enfocarte. Si sigues el consejo las cosas van a ir muy bien. Alguien del pasado llega para descontrolar tus emociones. Cuidado porque sería un salto atrás de una situación que ya superaste.

Escorpio

La Emperatriz

Si tenías en mente iniciar tu emprendimiento, entonces empieza a generar las ideas y estrategias para ejecutarlo. Tienes una luz maravillosa que te lleva al éxito, así que aprovecha este momento y ponte en marcha porque de tu esfuerzo depende que todo de resultados. Todo lo que planificaste se va a consolidar que te quedarás sorprendida. Busca a esa persona que dejaste porque te metieron ideas negativas en la cabeza. Es mejor enmendar los errores para quedar bien.

Sagitario

El Hierofante

La carta te habla del florecimiento de los negocios, pero te advierte que debes ser racional y por sobre todas las cosas comedida con las ganancias para que puedas en un futuro invertir. También habla sobre muchas reuniones para resolver algunos negocios estancados. Todo va a fluir y viene un dinero que no esperabas pero que te ayudará a solucionar algunas deudas. También te habla de no descuidar la pareja cuando más te necesita y de buscar momentos para estar juntos y compartir.

Capricornio

El Sol

Es una semana que todo está a tu favor, Éxito y prosperidad para ti y para los tuyos. Vienen cambios positivos en el plano profesional que debes aprovechar para saldar deudas y para ahorrar. Cada momento que sientes que las cosas avanzan es un gran alivio para ti porque tienes una carga menos en tu vida. No pierdas la oportunidad porque esta semana alguien se te acercará con intenciones de conquistarte. Disfruta de ese buen momento. No te arrepentirás.

Acuario

El Colgado

No permitas que el estrés y la angustia invadan tu vida porque eso te está generando problemas de salud que para nada quieres que salgan fuera de control. Atiende de inmediato esa situación para que puedas estar un tiempo tranquila y concentrada en los proyectos que tienes a futuro. Esta carta te llama a liberarte de los problemas, a sanar heridas y a dejar el pasado a un lado para seguir adelante.

Piscis

El Emperador

Recibirás la noticia de que alguien de la familia no está nada bien, la preocupación te tendrá fuera del foco del plano profesional. Debes estar tranquila porque esa situación va a mejorar y todos van a colaborar para que las cosas vuelvan a la normalidad. La carta te advierte que debes dejar el orgullo y aceptar la ayuda de tu entorno más cercano para que puedas salir de esta situación y llegue la paz y la tranquilidad a tu vida.