Christian Colorado: el diseñador colombiano que ha reinventado el ‘menswear’ en el NYFW

Christian Colorado es uno de los diseñadores nacionales más vanguardistas que existen en Colombia en estos momentos. Constantemente con sus colecciones, es posible ver como este diseñador no solo se reinventa a si mismo, también lo hace con la estética masculina en un país tan ligado a las costumbres y a lo que no se sale de la norma.

El recorrido de Christian Colorado ha sido bastante extenso a este punto: hizo sus estudios en el SENA y a partir de ese entonces su talento ha sido explotado de la mejor manera posible.

Desde que lanzó su colección debut en colaboración con la famosa caricatura de Nickelodeon, Bob Esponja, Christian se ha encargado de demostrar que los hombres también pueden arriesgarse con su apariencia, y que no siempre hay que optar por lo sencillo o lo clásico para darse a notar.

Velos, cortes inesperados en prendas clásicas y estéticas disruptivas son algunos de los detalles que hacen de las piezas de Christian Colorado únicas de admirar. Además, un factor especial que Colorado busca en cada colección que hace, es darles un homenaje a sus raíces.

Con cada colección, Christian Colorado se encarga de poner alguna parte de su vida, ya sea sus inspiraciones, sus procedencias, sus sentimientos y características que lo hayan formado como persona, y eso es algo que se refleja completamente en su más reciente colección con la que le ha dado la vuelta al mundo en pasarelas: desde el New York Fashion Week hasta el Paraguay Fashion Week.

Backstage de la pasarela de Christian Colorado en Nueva York (Lawrence de León - @lawrencedeleonph)

“Belleza de Barrio”, la nueva colección de Christian Colorado con la que le hace un tributo al ‘lujo’ en su infancia

‘Belleza de barrio’ es la nueva propuesta del diseñador colombiano para la temporada SS23, y en ella se puede ver como su infancia es completamente plasmada en las piezas que Colorado ha creado. Algo que no había explorado a profundidad sino hasta este momento.

Algo que se resaltó mucho para este nuevo trabajo fue la forma en la que el lujo era visto a través de sus ojos, y esto se componía de cosas tan elementales como el ir a un supermercado de cadena, y salir con un mercado jugoso, por eso, una de las piezas que más resalta es un top que simula una bolsa de compras de supermercado, con la palabra ‘Success’, estampada en ella.

Cabe mencionar que la tipografía de este top es el antiguo logo de uno de los supermercados de cadena más reconocidos de Colombia, ese es el éxito.

Otras de las prendas que resaltan son sus sastres con cutouts que sin duda dan un toque muy único a piezas de sastrería comunes, además de sus ya conocidas piezas en malla que buscan resaltar esos atributos que todos tenemos de una u otra manera

“En esta colección quise ser muy literal con mis raíces, y nunca había ido tan lejos de mí. Esta colección significa lo que era el lujo para mí. Yo vengo de Caldas, y allá no había supermercados de cadena, por eso cuando veía a gente con bolsas de esos establecimientos, eso significaba lujo para mí.” Afirmó Christian al hablar de ‘Belleza de barrio’, su nueva colección, en conversación con PUBLIMETRO

Además, su inspiración en sus raíces es lo más ligado a él y a su persona, por tal motivo es lo que mejor se le da al plasmar sus visiones en las telas.

Christian no tiene favoritos en su nueva colección, pero cada pieza la ha creado con el amor y las ganas de dar lo mejor de sí que tanto lo ha caracterizado y que le ha permitido llegar hasta plataformas como el New York Fashion Week, pero si tiene una prenda que con una historia que muchos se pueden identificar, y es la del amor por su artista favorito, en el caso de Christian es Britney Spears.

“Britney Spears ha sido mi referente para muchas cosas de mi vida, y fue la primera persona que me hizo querer salir adelante, con quien aprendí inglés, y cuando quería su primer álbum no lo podía comprar, lo máximo que pude hacer fue pedir que me grabaran ese álbum en casete, así que pedí prestado un álbum y le hice una fotocopia al tamaño del casette para hacerle la portada, ahora esa portada que yo mismo hice ahora es parte de una camiseta que está en mi colección y es de las piezas más especiales”.

De igual manera, algunas otras camisetas tienen frases inscritas en braille, que representan palabras de su infancia o dichos que se suelen usar en la jerga colombiana, como ‘qué chimba’.

Christian Colorado ya ha marcado su propio camino en la industria de la moda nacional e internacional, no necesita demostrarle nada a nadie, ya que su trabajo habla por sí mismo, y enhorabuena, porque el trabajo lleno de pasión y alta calidad, que él hace no es fácil de encontrar. En un país donde la industria de la moda es bastante predecible, Christian Colorado es todo lo contrario.