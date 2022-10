Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy viernes 14 de octubre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

El Mago

Es el momento de actuar sin dudarlo, de tomar las riendas de tu vida y dejar el miedo a proponer tus estrategias. La carta también te indica que debes persistir con esa persona que tanto deseas. Disfruta a plenitud.

Tauro

La Rueda de la Fortuna

Los cambios están a la orden del día en tu vida personal y profesional y debes aceptar que aun cuando algunas cosas no te gusten son necesarias para poder avanzar. No todo es amor y pasión en una pareja, hay diferencias que resolver y hay algunas que se vuelven irreconciliables.

Géminis

La justicia

Hay una situación personal que sabes muy bien que no actuaste de buena fe y que tienes que enmendar. Los rencores no llevan a nada y lo mejor es pasar la página del pasado y seguir adelante, pero con la plena convicción que buscaste el momento oportuno para resolver y asumir el error.

Cáncer

El Mago

No te dejes envolver por alguien que regresa del pasado. Cuando se toman decisiones que cambian nuestro rumbo no se puede echar para atrás, hay que seguir con todas sus consecuencias. El tiempo se encargará de darte o no la razón.

Leo

El Hierofante

Estás pasando por un momento de inconformidad en el plano profesional que no te deja avanzar. Necesitas con urgencia meditar sobre esta situación y buscar salidas porque estás estancada.

Virgo

El Juicio

Estás en una encrucijada para tomar una decisión que puede significar avanzar en lo profesional o quedarte estancada. Nadie más te puede ayudar en ese paso que estás a punto de dar si no tu misma. Dale crédito a tu intuición y verás que las cosas mejoran.

Libra

El Diablo

Estás comprometida con tu trabajo, pero hay algo que sientes que falta y que te hace tomar la determinación de cerrar este capítulo profesional y abrir otro. Eres inteligente, decidida, arriesgada, así que no permitas que te detengan y avanza con pie firme.

Escorpio

La Luna

Estás decaída emocionalmente porque no sabes cómo enfrentar una situación que te tiene atrapada. Pero tienes que salir, tienes que actuar, tomar acciones porque quedarte solo pensando no trae soluciones.

Sagitario

La Templanza

Hay algunos inconvenientes en el plano laboral que los vas a resolver, pero debes pisar con cuidado y muy firme porque de lo contrario te encontraras miles de obstáculos que no te dejaran avanzar.

Capricornio

El Colgado invertido

No te resistas a ponerle pausa a tu vida profesional porque el estrés está generando en ti un problema de salud que puede a largo plazo traer consecuencias. Es hora de darle prioridad a tu vida personal.

Acuario

La Templanza

Toma con calma las cosas y ármate de paciencia y tolerancia para que quites del camino los obstáculos que no te dejan seguir adelante. Evita caer en situaciones que te lleven a los extremos y tomes decisiones erradas.

Piscis

La Fuerza invertida

Tienes retrasos en los negocios que desde hace tiempo estás llevando adelante. Vas a superar todos los obstáculos con mayor esfuerzo y dedicación. Permite que tu familia y tu pareja te apoyen para que los negocios fluyan.