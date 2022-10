Increíble: Camionero fue multado por “rascarse la espalda con un tenedor”

Una curiosa multa recibió un camionero en España, luego que un policía infraccionara por rascarse la espalda con un tenedor mientras conducía su camión.

Según recoge la cadena Ser, el transportista se dirigía desde Sagunto a Pamplona , cuando repentinamente, fue interceptado por personal policial en medio de la carretera.

Fue ahí que el camionero fue multado por el policía, porque -bajo su criterio- manejaba de forma distraída al volante por haberse rascado la espalda.

“Llevaba un par de horas conduciendo, cuando salió la moto del arcén que estaba escondida... y me pillan rascándome la espalda (...) cuando me pararon me dijeron que no estaba prestando atención suficiente a la conducción y que había desatendido la carretera”, relató el conductor.

“Pero si vas manejando cuatro horas y media… ¿Quién no va a rascarse, toser o estornudar? Si es por eso, hasta te tomas una botella de agua grande y te multan ”, dijo el afectado.

El transportista relató también que tendrá que desembolsar 240 euros para pagar la multa (alrededor de 220 mil pesos chilenos) y que además, la infracción le restará puntos a su licencia, ya que en España, las licencias de conducción funcionan bajo este sistema de calificación.

A través de redes sociales, también se ha viralizado el parte policial que el uniformado entregó al camionero, el cual tiene otra particularidad: el policía escribió “arrascándose” en vez de “rascándose”