Madre sigue el ejemplo de su hija en OnlyFans y deja su empleo para trabajar con ella

Es una realidad que OnlyFans se ha convertido en la plataforma del momento, en la que cada vez más usuarios se unen con la intención de estar más cerca de sus seguidores, mientras generar recursos económicos.

En el sitio para adultos se pueden encontrar a famosas actrices, deportistas, exatletas, influencers, profesionistas y estudiantes, que emprenden con su contenido, con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida.

Lo cierto es que es que en la plataforma se puede encontrar una gran variedad de historias.

Una de las últimas, la cual está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, es el de una madre que tomó el ejemplo de su hija para unirse a OnlyFans y dejar su trabajo.

Y es que Tiahnee, de 18 años, abrió su primera cuenta en el sitio para adultos, con el apoyo de su madre Evie Leana.

Luego de ver el éxito de la joven y cómo obtenía fuertes cantidades de dinero, por sus videos e imágenes, la madre soltera optó por seguir sus pasos.

Como era de esperarse, un hecho de esta índole causó polémica en las redes sociales. Cuando los internautas se enteraron que Evie y Tiahnee eran madre e hija, muchos tacharon a la señora como “una progenitora irresponsable”, mientras que otros apoyaron la cercanía que tienen.

“La gente puede juzgarme, pero definitivamente he enseñado bien a mis hijas. Ella no está siguiendo mis pasos, yo estoy siguiendo los suyos. He educado a mis hijos y estoy a una edad en la que ahora me estoy centrando 100 por ciento en mí y en los niños. Nunca he sido alguien que salga de fiesta o los deje solos. En realidad soy una muy buena madre, estoy aquí al final de todos los días besándolos y diciendo buenas noches”, se defendió Evie.

De hecho, las chicas consideran que su nuevo trabajo las ha ayudado a estar más juntas, además de que juntan sus ahorras para mejorar su hogar.