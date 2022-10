Horóscopo de hoy: sábado 8 de octubre para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que estar a la altura del compromiso que colocaron en tus manos tus superiores, de ello va a depender que avances en el plano profesional o no. En el amor, te sientes sentimentalmente estancada, pero eso no te va a impedir que salgas de la rutina y hagas vida social.

Tauro

Tu actitud positiva es contagiosa a todo el equipo, lo que permite que todas las cosas que hacen para sacar el trabajo adelante terminen con mucho éxito. En el amor, sal de la rutina, buscas tus amigas y disfruta de una noche de fiesta y baile.

Géminis

Tienes que organizarte porque hay mucho trabajo atrasado y ha sido por descuido. Planifícate bien y dale prioridad a lo que consideras te dará mejores finanzas. En el amor, tienes que darte la oportunidad de salir con esa persona que está detrás de ti desde hace tiempo. Vas a terminar flechada.

Cáncer

Hay un dinero que creías perdido, porque pensaste que no cumplirían. Pero no, te llega a tus manos y tienes que pensar muy bien dónde invertirlo. En el amor, estarás sensual, atrevida y desafiante, así que aprovecha para seducir a tu pareja y tener una noche de pasión. Les hace falta disfrutarse.

Leo

No tomes decisiones sin analizar los pros y los contras de esas nuevas ofertas de empleo, no conviene en estos momentos cambiar de trabajo. Ten un poco de paciencia. En el amor, te atrae una persona de tu entorno laboral, pero no te atreves a propiciar un acercamiento. Hazlo, no te irá mal.

Virgo

Debes organizar tus finanzas porque hay algunos gastos que son urgente hacer para beneficio de la familia. En tu trabajo todo irá muy bien si te esfuerzas más. En el amor, estás en una etapa de estabilidad y tranquilidad con tu pareja, así que aprovechen para conversar y darse cariñito.

Libra

Hoy es un día muy especial para ti porque recibes la grata noticia de un ascenso. Te valoran por todo tu esfuerzo y por lo bien que han salido las cosas en tu trabajo. En el amor, tu vida social va a dar un cambio del cielo a la tierra. Te mereces disfrutar, estás en todo tu derecho.

Escorpio

No permitas que los problemas de otros en el plano profesional interfieran en tus proyectos. Enfócate y resuelve para sacar adelante lo que sea necesario. En el amor, esa persona con la que terminaste en muy malos términos busca acercarse nuevamente. Mucho cuidado con retroceder en una decisión ya superada.

Sagitario

Tienes que resolver algunos problemas pendientes en el plano laboral para que rumores y chismes no afecten el ambiente del equipo. En el amor, tienes que dedicarle tiempo a la familia, necesitan que estés cerca para que los ayudes a resolver una situación difícil que afecta la armonía de todos.

Capricornio

Por fin logras independizarte y arrancar ese negocio por el que tanto luchaste. Estás en muy buena racha y las finanzas van a mejorar tanto que no lo creerás. En el amor, recibes el apoyo de tu pareja para resolver un problema familiar, acéptalo. Él se siente comprometido contigo.

Acuario

Tienes que darte una tregua para pensar lo que quieres hacer, si cambiarte de trabajo o quedarte un tiempo más donde estas. Reflexiona y decide. En el amor, tu pareja necesita de ti en este momento porque está pasando un tiempo difícil. Apóyalo, no lo dejes solo.

Piscis

Cambios y nuevos retos se te presentan en el plano laboral, donde tendrás que poner todo de ti para salir adelante con los proyectos. En el amor, alguien de la familia está pasando por un momento difícil, apoyarlo es tu deber. Tu pareja estará allí para todo lo que necesites.