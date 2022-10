Es viral: Mujer vive al lado de un cementerio y lo que mostró por su ventana es sorprendente

Hay vecindarios de todo tipo pero este, en particular, se acaba de hacer viral ya que se trata de una casa que está tan pegada al cementerio, que parece que formara parte de la misma propiedad.

En un video de 16 segundos subido a Tik Tok, Iraide, una joven residente de la región autónoma Euskal Herria en España, mostró cómo es la experiencia de tener una habitación con vista a decenas de viejas tumbas, muchas de ellas bañadas por la corrosión del concreto. Todo luce gris oscuro, y la capilla del mismo panteón luce aterradora.

Lo más curiosos de todo es que este “paisaje” lo tiene con solo asomarse a la ventana de su habitación. ¿Te atreverías a pasar la noche allí?

“No se quejan de nada”

Iraide hizo una especie de “visita guiada” por la habitación y al llegar a la ventana de puede apreciar el fantasmagórico paisaje. Todo el lindero está lleno de tumbas. Incluso cerca de su ventana está recostada una lápida y hasta se puede tocar con solo sacar la mano.

La chica grabó otro clip en el que muestra la misma escena, pero de noche, lo que le imprime un poco más de misterio a la situación. Claro que para ella no hay nada de peligro porque el lugar es muy tranquilo, no abundan los visitantes ya que se trata de un panteón de un pueblecito y, a parte de lo que se ve en las películas, no ha sucedido nada “paranormal” en el tiempo que tiene viviendo allí.

“Los vecinos no se quejan de nada”, comenta Iraide al terminar la grabación que se ha vuelto viral y que suma 265 mil “Me gusta” y más de 150 mil reproducciones.

La joven reveló en otro video de su cuenta que cuando tenía 14 o 15 años hacía pijamadas en su casa viendo películas de terror. Dijo, entre risas, que hasta se atrevieron a ver El Exorcista y que esa noche no pudo dormir.

Le recomiendan que la rente

“Creo que si la alquilas tu casa como “experiencia” podrías sacarle mucha plata. No sé, pensalo”, le recomendaron. También, otros usuarios que vieron el material comentaron que daba más miedo el cristo que tiene colgado sobre la cama que las propias tumbas que se ven por la ventana de la habitación. “No es por nada pero ten más miedo vivir al lado de una iglesia que de un cementerio porque ahí se registra más actividad paranormal”. “Para Halloween no hay que buscar mucho para una buena fiesta la verdad, todo son ventajas”. “Me da miedo solo con ver por la ventana las tumbas”. “Lo bueno que a tus vecinos les cuentas todo y son una tumba, no cuentan nada”, fueron parte de las decenas de comentarios que ha desatado el video.

