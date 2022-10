Da el anillo a su novia y ella lo abofetea porque es una joya de dulce

El estadio Rogers Centre, situado en Canadá, fue el escenario de una particular propuesta de matrimonio. La emoción no solo embargó a la novia, sino también a quienes la rodeaban en las gradas.

Las miradas se posaron sobre la pareja, quienes fueron grabados por varias de las personas que estaban en el lugar. Es que la tan esperada entrega del anillo siempre emociona a todos, principalmente por la reacción de los protagonistas en tan importante momento.

Según el New York Post, todo estaba listo para el juego entre Toronto Blue Jays y Boston Red Sox por la Major League Baseball (MLB). La novia venía bajando por las escaleras. Su novio se le paró enfrente, la tomó por la cintura, le dijo “te amo”, le dio un beso y se arrodilló.

La emoción invadió a la chica, quien no pudo evitar demostrar su asombro. Ya ella se imaginaba lo que su novio iba a proponerle. Se tapaba la boca con las manos, asombrada y al mismo tiempo sonriente por lo que que estaba pasando. Había llegado el momento de la gran pregunta, y obviamente de su respuesta para dar un paso que marcaría la vida de ambos.

Tras arrodillarse, el joven sacó el anillo, pero la alegría se fue instantáneamente de su novia, cuando ella vio que era un anillo de dulce. Decepción. La cara de la chica cambió del asombro y la alegría a la rabia. Lo abofeteó delante de todos “Qué diablos te pasa?”, le preguntó brava y de inmediato, le echó encima la bebida que llevaba con ella.

Final feliz

No se sabe con certeza qué pasó después, pero al parecer, el anillo de dulce solo era una broma del muchacho, quien tenía guardado el verdadero anillo.

El video del momento lo publicaron en la cuenta @canadianpartylife de TikTok y tiene más de 246 mil reproducciones.

“Ella no vale la pena hombre. Jajaja que agresivo”, dijo una usuaria. Otro expresó que “tenía el anillo principal en el bolsillo, si ella no puede entender una broma, es mejor que no esté contigo”.

El video está publicado con un texto que asegura que ella dijo que sí, por lo que al parecer, hubo un final feliz.