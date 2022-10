Abuela de 70 años se convierte en una estrella de Onlyfans: revela que su hija no habla con ella debido a su trabajo

Iniciar una carrera en el mundo del entretenimiento para adultos puede ser sumamente duro, por lo que OnlyFans ha facilitado este camino para muchas personas en el mundo, inclusive esta abuela de 70 años, quien ahora goza de un increíble éxito en la plataforma, pero le ha costado la buena relación que mantenía con su hija.

Los prejuicios en torno a este tipo de trabajos y plataformas no parece que vayan a desaparecer nunca, aun así, miles de personas en todas partes del mundo se suman día a día a OnlyFans en búsqueda de un gran éxito, la verdad es que no muchos lo consiguen y con 70 años, Michelle Hardenbrook ha sabido ir contra todos los pronósticos.

Michelle Hardenbrook, la abuela de 70 años que se ha convertido en una estrella de OnlyFans

Según explica la misma Michelle, su nuevo trabajo le ha traído una gran cantidad de libertades, especialmente al convertirse en su propia jefa y tener contacto directo y cercano con sus seguidores, pero esto también ha venido con el deterioro de su relación con su hija.

“Siento una gran sensación de éxito, pero la parte triste para mí es que no puedo contarles a las personas que conozco y amo sobre mi éxito porque estaría mal visto. Mi familia no me ha hablado en años. Si les dijera esto, reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’” aseguró la mujer para el medio DailyStar.

Además de esto, Michelle añadió que “Soy una rareza y lo sé. No hay muchas mujeres mayores de 60 años que hagan este tipo de trabajo. Hay algunas, pero si observa las categorías de edad en OnlyFans, encontrará que la mayoría de las personas tienen 20 años”.

El increíble éxito de Michelle Hardenbrook

“Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que finalmente he encontrado aquello en lo que soy bueno. Nunca supe lo que quería ser cuando fuera grande. Cuando llegas a los 50 años y todavía no lo sabes, es muy desalentador” explicó Michelle.

Nativa de Louisina, Estados Unidos Michelle tuvo que luchar para criar a sus hijos y pasó la mayor parte de su vida en pobreza, luego de unirse a OnlyFans en 2020, consiguió hacer más de 30 mil dólares en su primer mes al volverse viral y sigue gozando de éxitos.