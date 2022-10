Descubre cómo evitar el robo de tu cuenta de Whatsapp

Una modalidad que está ganando terreno en el mundo de los delitos cibernéticos en el “buzoneo”. Resulta que con pocas acciones los delincuentes de las redes pueden acceder a información sensible que no está protegida y literalmente te pueden dejar sin Whatsapp.

Al tiktoker Charli Martel le acaba de ocurrir esta pésima experiencia y por ello decidió contarlo a través de un corto video.

No te quedes con llamadas extrañas

El primer consejo que dio Charli, y que también avala el experto Paco.web es no entretenerse con llamadas desconocidas que parecen no tener nada que decir.

Es la app de mensajería más usada de todo el mundo (Unsplash)

A más de uno le ha pasado esto de recibir una llamada inesperada, de un número desconocido para decir, “Hola, ¿con quipen tengo el gusto?”, en este caso, si la persona que está llamando a tu teléfono no sabe quién eres, ya las cosas no van bien. En esos casos es importante colgar de inmediato y no entretenerse tratando de mantener la conexión, ya que es justamente en esta parte cuando los delincuentes aprovechan para robar tus datos.

“Charli Martel contó que recibió una llamada a las seis de la mañana en la que lo entretuvieron, pero colgó. Luego le llegó un mensaje de que su cuenta estaba siendo configurada en otro dispositivo y simultáneamente le llego un mensaje a su correo de voz. Luego de todo esto su cuenta de WhatsApp fue robada”, precisó el reporte de El Financiero.

De esta manera tan sencilla, al estafador le llega un código de verificación que le permite validar un número de celular en la app de mensajería, de esto se trata el “buzoneo”.

Incluso si la llamada no fuera sostenida, se las ingenian para que el código pase en automático al buzón de voz, un sistema muy fácil acceder. Martell alertó que su compañía telefónica tiene una vulnerabilidad, pues “cualquiera pude acceder a tu buzón”.

En este punto recomendó a los usuarios de TikTok contactar con sus compañías telefónicas y solicitar la desactivación de su buzón de voz o pedir una contraseña de acceso, ya que este servicio no está cifrado.

¿Qué dice Paco.web?

Charli admitió que se enteró de las acciones de seguridad que se pueden ejercer luego de ser jackeado, pero indicó que todos los usuarios están a tiempo de poner controles a sus cuentas de Whatsapp con tal de que no existan más víctimas.

Es por ello que recomendó ver la pequeña lista de pasos que indica el experto @paco.web: Activa la autenticación en dos pasos de WhatsApp: Primero debes ubicarte en el menú de ajustes de cuenta y seleccionar la opción de verificación en dos pasos.

Esta opción te pide crear un pin o contraseña de seis dígitos que se deberán anotar dos veces para que quede registrado. Luego, esta opción te pedirá una cuenta de correo para asociarla a tu WhatsApp. La idea es colocar una cuenta que no sea la misma con la que está asociada esta App debido a que, si te roban el celular, podrían tener acceso a toda tu información.

También recomienda cancelar el buzón de voz. Además de que casi nadie lo usa, es muy vulnerable si no tiene contraseña, es lo que se conoce como ‘buzoneo’.

Presta atención si recibes constantemente mensajes de código de confirmación de WhatsApp sin que los hayas solicitado. Y recuerda, no contestes llamadas de números desconocidos. Recuerda que si alguien quiere ponerse en contacto contigo tiene otras opciones, como la mensajería de texto, mensajes vía whatsapp, mensajes por instagram o Facebook, etc.

