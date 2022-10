Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 3 de octubre al domingo 9 de octubre de 2022

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Templanza

Dejaste atrás una semana de mucho estrés y ansiedad por los conflictos que tenías que resolver en el plano laboral, pero los próximos días serán de calma. La carta te advierte que ya todo está en orden y que debes buscar la moderación y el equilibrio. También te dice que tengas un poco de paciencia a tu pareja, no está pasando por un buen momento.

Tauro

Los Enamorados

Inicias la semana con mucho amor, éxito y prosperidad en lo laboral y en lo personal. Las energías positivas son tu premisa en estos momentos para sacar adelante tu emprendimiento que viene con muy buenas perspectivas financieras. Agrégale a tu buena racha esta semana que consolidas tu relación de pareja, así que el universo te sonríe por donde lo mires.

Géminis

La Muerte

Los próximos días son de cambios, transformaciones en tu vida para que a los negocios les vaya muy bien. La carta te advierte de algunos obstáculos en tu camino a la prosperidad, pero tu optimismo es tanto que vas a poder pasar cualquier situación que se te presente. Apoyo vas a tener de la familia y de tu pareja en caso de que algo no salga bien. Así que camina confiada.

Cáncer

El Seis de Bastos

Tus energías fluyen muy bien y todas las estrategias que tienes en mente para organizar los proyectos serán muy bien recibidas en el plano laboral. La carta te recomienda que los conflictos de pareja los trates de resolver con prontitud para evitar una ruptura. Prudencia con cada palabra que digas para que no genere una explosión.

Leo

El As de Oros

Te ofrecen una nueva oportunidad profesional y por temor no te decides aceptarla. Pues, sal de tu zona de confort y atrévete a experimentar algo diferente. Esto hará que tu economía fluya, así que no esperes más y di que sí. Con tu relación de pareja vas evolucionando a la estabilidad que tanto han luchado.

Virgo

El Caballero de Espadas

Será una semana pesada, de muchos conflictos en el plano laboral, por lo que es recomendable que seas mas paciente y tolerante que nunca y dejes fluir las energías. Igual con tu pareja, no dejes que las emociones y las impulsividades te invadan el corazón.

Libra

El Ocho de Espadas

Tienes que empezar esta semana buscando alternativas para mejorar tu economía porque la crisis te está pegando y las deudas te tienen angustiada. No tengas temor de quedarte sola, si sientes que esta relación no va para ningún lado, lo mejor es que ambos tomen una decisión y pronto para no terminar en malos entendidos y rencores.

Escorpio

El Cuatro de Bastos

La carta te indica que será una semana muy favorable para ti, el ambiente laboral es el propicio para plantear nuevas ideas y sacar adelante algunos negocios retrasados. Emocionalmente te sientes bien al lado de la persona con la que recién iniciaste una relación. Todo va viento en popa y con miras al compromiso.

Sagitario

El Cinco de Copas

Si sigues atrapada en el pasado no vas a avanzar en lo profesional y mucho menos en lo sentimental. Sal de esa situación, mira el futuro de una manera distinta, cambia la actitud negativa y verás que el camino es menos engorroso. La carta te advierte que dejes las viejas heridas atrás y que sólo tu eres capaz de salir de esa situación.

Capricornio

El Siete de Bastos

Si desde el pensamiento atraes energías negativas te irá muy mal. Deja de preocuparte y angustiarte, tu tienes la solución a los problemas por los que estás pasando. Tomate un momento de reflexión, medita donde está la falla, así como lo haces en tu trabajo, también lo debes hacer en tu vida sentimental. Traza estrategias para que te sientas mejor.

Acuario

El Loco

Esta semana entras en un nuevo ciclo para cambiar aspectos de tu vida que necesitas con urgencia le des una vuelta diferente. Tus momentos de reflexión te hicieron entender que la dirección por la que vas no es la adecuada para lograr los objetivos. No pasa nada si decides que el rumbo es otro.

Piscis

La Sota de Copas

Esta semana debes poner al máximo tu creatividad e inteligencia para ganarte ese proyecto por el que estás dando el todo por el todo. Así que no te detengas, plantea con firmeza tus estrategias que lo vas a lograr y luego vas a celebrar ese triunfo. Estás iniciando una relación que va por muy buen camino. Adelante que todo estará eclipsado por el amor.