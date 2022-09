Test viral: La imagen que prefieras te dirá si superaste a tu expareja

Por estos días siguen muy de moda las pruebas de personalidad y los retos de agilidad mental o visual. La pandemia, que ya parece estar en su fase final, incentivó al entretenimiento casero en medio de la inedita condición de confinamiento en todo el mundo.

De allí que se hayan masificado estos juegos que se pueden compartir con amigos y pueden dar curiosas respuestas a las preguntas sobre el amor, la pareja o la amistad.

Como se sabe, los test de personalidad miden factores como las motivaciones, rasgos temperamentales, estabilidad emocional, capacidad de interacción social, entre otros elementos. Existen varios tipos de pruebas, pero la que traemos hoy funciona coo mero entretenimiento.

Encuentra el animal

Según reseña Depor, el test consiste en que debes mirar una imagen muy colorida donde, entre flores y plumas, se esconden varios animales. A simple vista el cuadro parece confundir, pero en pocos segundos la mirada empezará a reconocer los dibujos de una mariposa, de un guepardo, un tigre y un flamenco.

Como ocurre con estos test, debes ser muy honesto en la selección del primer dibujo que reconozcas ya que se tiende a ver varios casi al mismo tiempo. La idea es reconocer un animal y ya, en ese instante debes dejar de buscar.

Con esta selección se irá después a la tabla de soluciones para conocer, al menos a modo de ocio, qué tal te encuentras emocionalmente con respecto a tu ex pareja. ¿Te atreves a hacer el test?

Soluciones

Cuando tengas elegida la imagen mira en esta tabla publicada por el diario Depor el significado, seguro habrá datos que te sorprenderán:

Mariposa: “Sigues pensando en tu expareja y no puedes dejarla ir. Supéralo, ya todo se terminó. Es hora de seguir adelante”

Tigre: “Recuerdas a tu ex con felicidad por los buenos recuerdos, y no te arrepientes de nada. En ese caso, ya no tienes sentimientos románticos por él o ella”

Viste al guepardo: “Recuerdas a tu ex con resentimiento. No puedes seguir pensando en eso. Hay maneras más saludables de acordarse de esa persona. Es posible que el cierre de la relación no quedó luego de una conversación honesta y respetuosa, sino que, de modo abrupto se cortó la comunicación”

Viste al flamenco: “Ya te olvidaste de tu ex, y apenas recuerdas cómo se veía. Tal vez es lo mejor, ya que lo de ustedes nunca funcionó. Según este juego – test, ver al flamenco significa que ya está superada la relación, lo que significa que podrás tener una nueva pareja con total libertad emocional”

