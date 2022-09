Refugiada ucraniana “rompehogares” ahora quedó en la calle: hombre que abandonó a su familia por ella la echó de la casa

Hace meses se reveló la historia de una joven ucraniana que escapaba de la guerra con Rusia, fue acogida por una familia en Reino Unido. Hasta ahí todo bien, hasta que se fue de la casa, pero con el padre de familia. Desde ahí en adelante las redes sociales la llamaron la “rompehogares”, por haberse ido con el marido de la mujer que le dio techo.

Con las semanas se le agregó otro ingrediente a la historia, porque Sofiia Karkadym de 22 años sufrió una infección ocular en Alemania, cuando viajaba a Reino Unido. Así se dañó la visión al punto de dejarla por el momento ciega.

Pero ahora la relación Tony Garnett, de 30 años con Sofiia Karkadym, parece haber llegado a su fin. En una entrevista, el guardia de seguridad, admitió que la relación con la joven no ha sido nada de fácil, es más, la echó del departamento.

Él declaró que llegó al límite cuando la chica, “estando ebria, clavó un cuchillo en la pared de la cocina varias veces” y tuvo que llamar a la policía.

Sin embargo, la ucraniana ahora indicó que “nunca lastimé a Tony; nunca lo ataqué. Estaba enojada por una situación relacionada con su expareja, Lorna, y sus hijas, pero él me prometió que iba a cuidarme y a solucionar todo”, declaró Sofiia.

Los medios indican que aunque lo intentó, la refugiada ucraniana no pudo arreglar las cosas con su pareja. “No me ha permitido acercarme a nuestro domicilio e hizo que me arrestaran dos veces porque quería hablarle en persona. Rompió conmigo por mensaje de texto y me echó a la calle”, dijo.

¿Y qué pasará con ella? Su visa de refugiada, que dura seis meses, está por vencerse y todo indica que decidió regresar a su país y reencontrarse con su familia.