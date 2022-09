Le decía a su alumno que no servía y el padre del chico le envió este contundente mensaje

Durante todo el curso, un profesor le ha dicho repetidamente a su alumno que no sirve “para nada”. La situación llegó a tal punto, que el padre del chico, de 18 años, le escribió un contundente mensaje al docente, haciéndose viral en las redes sociales.

El propio estudiante, de nombre Fernando, publicó en su cuenta de Twitter @fernandosoto_22, una captura del mensaje que su papá envió por correo electrónico al docente.

“Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email”, es el escrito del muchacho, que acompaña a la captura del mensaje.

Su progenitor le deja claro al docente que “las lecciones se las doy yo, no usted” y le recalca que “no todo en la vida es estudiar, que Fernando es un joven de 18 años, y que hay cosas en la vida que se aprenden por prueba y error”.

Le reprocha al educador que le diga a él como padre que su hijo estudia poco, que sale a fiestas, bebe licor y fuma marihuana.

“Todo el mundo de joven se ha fumado un canutillo (incluso usted, me atrevería a decir), así que por favor no le vuelva a decir a mi hijo que no vale para nada en la vida”, le reclamó.

Continuó diciéndole al profesor que “soy partidario de que Fernando aprenda por sí mismo, siempre con mi guía y apoyo, pero reitero, no todo en la vida es estudiar, si tiene que repetir, que repita, es su proceso de aprendizaje, y yo también disfruto como él aprende habilidades sociales y tiene muchos amigos”.

Viral

El tuit, publicado el 22 de septiembre, tiene más de 82 mil likes, más de siete mil retuits, y más de 1.600 comentarios.

Los comentarios siguen desatándose en respuesta a la publicación.

“Yo en bachillerato no hacía más que fumar y salir de fiesta, repetí. Me dijeron que nunca llegaría a nada en la vida, reiteradas veces. Y aquí estoy, con una carrera, un máster en Holanda y dirigiendo un departamento de marketing en Países Bajos. ¡Que no te digan que no vales!”, dijo Andrea Rivera.

Ante las palabras de Rivera, otro usuario le responde: “¿Cuántos de tus compañeros de bachillerato que fumaban porros contigo y repetían han terminado la carrera? De mi época yo solo conozco a 1/25, que a posteriori se centró e hizo algo en la vida. Los demás están en la mier…”.