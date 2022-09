Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 19 al viernes 23 de septiembre del 2022

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries

Los Aries esta semana tendrán como palabras mágicas la “reinvención” y la “fuerza vital”, las cuales significan la oportunidad de crecimiento en todos los sentidos y que le darán continuidad a sus metas de vida. Además, estas palabras también te indican que debes ocuparte de tu salud y bienestar económico, y deja atrás lo que no era para ti. No te envuelvas en problemas que no te corresponden, evita que te roben tus buenas energías en el trabajo o en tu familia. Tu día mágico será el miércoles, tus números de la suerte son el 07 y 15, y tus colores de la abundancia son naranja y blanco. En el amor seguirás estable con tu pareja. Te llegará una nueva propuesta de trabajo en estos días que no podrás desaprovechar. Realizarás trámites de papelería legal a tu favor y una pareja del pasado te buscará para quedar en paz.

Tauro

“Sanación” y “evolución personal” dominarán al signo Tauro a lo largo de la semana. Te ayudarán a sanar tu espíritu y cuerpo de todas esas corrientes negativas que te rodeaban; empezarás a estar mejor contigo mismo. Recuerda que es momento de tomar decisiones drásticas y positivas para que puedas evolucionar en tu existencia. Realizarás trámites de documentos de un trabajo nuevo en estos días. Recibirás un dinero extra que te debían por unas deudas y te invitarán a salir de viaje con tus amigos. Ten cuidado con los fraudes y lo que vayas a firmar. Tu mejor día será el lunes, tus números de la suerte son 09 y 22, y tus colores de la abundancia son azul y rojo. Empezarás una carrera universitaria, recuerda que Tauro es el signo más inteligente del Zodiaco, así que nunca dejes de aprender sobre aquello que te interesa.

Géminis

A lo largo de la semana, las palabras mágicas que regirán tu signo serán “rejuvenecimiento” y “emociones verdaderas”, es decir, para el gemelo del Zodiaco estos conceptos le caen como anillo al dedo; es momento para que te des todos los gustos y satisfacciones que mereces para estar mejor. El amor es para ti, pero tú te autosaboteas a fin de no vivir en pareja, así que deberás aprender a controlar los impulsos de rechazo a la felicidad y no aceptar tu abundancia. Harás trámites de papelería de pasaporte y licencia. Llegará un cambio de casa en estos días y recibirás una buena noticia en tu trabajo. Cuídate de problemas con personas del pasado e intenta quedar en paz con todos aquellos que te rodean. El martes será tu día mágico, rojo y blanco tus colores, y en la lotería tendrás suerte con los números 12 y 27.

Cáncer

“Vitalidad” y “perseverancia” serán las palabras mágicas para tu signo, el cual se encuentra en una situación muy favorable. El Zodiaco indica que estarás más saludable y lleno de fuerza para lograr todos tus objetivos en tu vida. Ambos conceptos son el motor de tus estudios y trabajo para lograr lo que tanto deseas, es decir, eres un signo de elemento agua que te convierte en alguien frágil en la toma de decisiones, pero con estas palabras mágicas tomarás las riendas de tu vida. Ten cuidado con problemas de chismes, realizarás trámites de un crédito hipotecario y llegará un nuevo amor muy compatible del signo aire. Tendrás un embarazo en puerta. Tu mejor día será el jueves, tus colores mágicos son blanco y amarillo. Tus números de la suerte serán 14 y 30. Recibirás una mascota como regalo en estos días.

Leo

Tus palabras mágicas son “transformación” y “decisiones”, que para tu signo serán de gran ayuda para renovarte sin morir en el intento, así que este signo de fuego tendrá una transformación importante que le ayudará a crecer en todos las formas posibles para mejorar económicamente y avanzar en los proyectos de trabajo. Deberás ser cauteloso y, sobre todo, prudente al momento de hacer inversiones. La palabra “decisiones” indica que debes elegir si te quedas con esa persona; el amor es una opción de vida para ser felices, no con el objetivo de destruir. Recibirás un regalo que no esperabas. Harás el trámite de tu residencia extranjera. Cuídate de los problemas de adicciones, eso te puede causar un problema. El viernes será tu mejor día con los números de la suerte 03 y 31. Tus colores de la prosperidad son verde y amarillo.

Virgo

Esta semana “verdad” y “creatividad” reinarán en tu vida y, para este signo que sigue de cumpleaños, por fin sabrás la verdad de cualquier situación incómoda que te preocupaba y tendrás que resolverlo de la mejor manera. Recuerda que la vida es simplemente estar en paz contigo mismo y con los demás. “Creatividad” indica que es momento de poner un negocio propio, eso te ayudará a tener más ingresos. Un nuevo amor del signo de fuego será compatible contigo, no lo desaproveches. Recibirás una invitación para salir de viaje en estos días. Un familiar te buscará para invitarte a una boda y te pedirá que seas padrino o madrina de algo importante; es tu oportunidad, no la dejes pasar. Tus números de la suerte serán 01 y 20, y tus colores de la abundancia amarillo y rojo. Se aproximará una propuesta de cambio de país por un nuevo trabajo.

Libra

Tus palabras mágicas de esta semana son “supervivencia” y “poder personal”, esto me indica que tu signo está preparado para ser grande en todo lo que se proponga, pero debe cuidarse de su inseguridad para así tener asegurado el triunfo en todo lo que decida hacer. Serán días de poder personal y sacar lo mejor de ti, más porque los astros están a tu favor, solo debes ser más discreto con tus éxitos para no despertar la envidia de los que te rodean. Es tiempo de madurar, empezar a ver por tu futuro y estar dispuesto a formar una familia, así que decide cuál de tus amores es el correcto para tener un hogar. Te invitan a un negocio de publicidad, acéptalo porque te va a ir de lo mejor. El martes será de buena suerte con los números 11 y 50, trata de usar más los colores rojo y blanco para atraer la abundancia hacia tu vida.

Escorpión

“Energía de Dios” e “iluminación” son tus palabras de la suerte para esta semana, éstas describen a la perfección tu poder mental, te recomiendo estimular lo espiritual y aprender que las personas valen por sus acciones y no por el dinero que tienen. Tendrás días de abundancia y estabilidad emocional, pero no debes confiarte, por eso debes leer todo lo que vayas a firmar y estar muy atento en todos los nuevos proyectos de tu trabajo. Saldrás de viaje para renovar tus energías. En el amor, trata de olvidarte de esa persona que no era para ti, recuerda que es tiempo de tener estabilidad emocional, por eso lo más importante es quererte tú primero y así aprender a amar de verdad a alguien más. Tu mejor día será el miércoles con los números 18 y 29. Usa más los colores verde y azul para que venga la abundancia.

Sagitario

Esta semana te llegará la estabilidad a tu cuerpo y mente, eso te hará sentir mejor. Ten cuidado con tu pareja ya que se están distanciando, trata de platicarlo, si ya no hay amor es mejor darse un tiempo y no amar por obligación. Tu mejor día será el jueves con los números 04 y 35, mientras que tus colores de la abundancia son naranja y amarillo. Tus palabras mágicas son “sabiduría” y “humildad”, tu signo necesita siempre la sabiduría para sobrellevar a los demás, así como humildad de todo lo que realiza para sentirse grande. Pero te recomiendo no caer en este súper ego y estimular más la bondad para lograr que los demás te reconozcan y te respeten por tu gran corazón, no por miedo. Semana de estar con muchas presiones de trabajo y escuela, solo no caigas en provocaciones y enojos con tus compañeros.

Capricornio

Tus palabras mágicas son “guía” y “purificación”, las cuales te harán sentir mejor y fomentarán que tu equilibro sea lo más importante en este momento de tu existencia, por eso purificar el espíritu será lo primordial. Debes equilibrar tu ambición, no debes solo querer hacer dinero y tener reconocimiento, es importante que no dejes de lado la vida sentimental y sobre todo disfruta de lo mejor que tienes, que sin duda son tus seres queridos. Semana de tener algunos tropiezos en el trabajo y escuela, te recomiendo concéntrate más y estar al cien por ciento en todo lo que vayas a realizar. Si un amor te dejó, no le pidas volver, debes llenarte de amor propio y pronto vendrá una pareja. Tu mejor día será el martes con los números 13 y 31, el verde y rojo son tus colores de la fortuna, no olvides usarlos en tu ropa.

Acuario

Esta semana debes ser cuidadoso de los chismes con tus compañeros del trabajo, por eso evita contarles cosas personales para permanecer tranquilo. Tus colores de la abundancia son gris y blanco, mientras que tu día de la suerte será el lunes con los números 17 y 55. Tus palabras mágicas son “recordar, pero no estancarse” y “movimiento”. Recuerda que eres un líder en toma de decisiones y los que te rodean te ven como un maestro. Para ti es muy importante recordar, pero no vivas del pasado, solo pon en práctica la sabiduría de esas experiencias y decirde hacer lo mejor para tu persona. Semana de estar con buenas sorpresas económicas, más porque te pagan un dinero que te debían y empiezas a aumentar tu patrimonio. Te llega el amor verdadero de un signo de tierra que será muy compatible contigo.

Piscis

“Liberación de lo negativo” y “prosperidad” son tus palabras de la fortuna para esta semana. A veces no reconoces tus errores y siempre buscas problemas donde no los hay. Debes ser más honesto contigo y aprende de todo lo bueno y malo que te pueda pasar. Será una semana de tener muchas juntas de última hora para nuevos proyectos y cambios de puesto, recuerda que siempre tu signo crecerá para ser un líder empresarial y de comunicaciones, por eso trata de estar concentrado para dar los mejores resultados. Te pones a dieta y buscas reinventarte en cuestión de tu físico. Estos días te llega la propuesta de irte a vivir a otro país o cuidad, debes aceptar porque te va ir muy bien. Tu mejor día es el miércoles con los números 08 y 66, usa más los colores azul y amarillo porque van a estimular tu suerte.