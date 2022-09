Diana Bernal, una artista de las copas mostrando su esencia en el otro lado del mundo

Diana Bernal es la primera mujer en lograr el título de World Class Bartender Colombia 2022. Actualmente, compite en Sidney para lograr el título global en esta competencia organizada por Diageo, el líder mundial de la industria de licores.

La artista plástica lleva un año en las barras de grandes restaurantes del país. Su interés por las plantas la llevó a trabajar en la coctelería. PUBLIMETRO habló con ella en el marco de la competencia.

¿Cómo ha sido tu trayectoria y cómo te sientes participando en este concurso?

Aproximadamente llevo cuatro años siendo bartender, y doce años de servicio, empecé siendo mesera. Empecé a trabajar en esta profesión como una manera de solventar mis estudios, antes estudiaba Artes Plásticas. Después conocí a una persona llamada Cristopher, y gracias a él aprendí a expresarme artísticamente por medio de la coctelería.

¿Cómo fue la exploración con estos tragos y cuales son tus cócteles de autor si se desean probar?

En estos momentos no cuento con un punto de presentación, pues estoy enfocada en la competencia. Al regresar a Colombia ya me estableceré en un lugar, pero si conté un el enorme apoyo de donde trabajé anteriormente, el restaurante se llama ‘Lobo de Mar’ en Cartagena.

¿Cómo fue la participación para llegar a este punto del World Class?

Para esta competencia nos presentamos alrededor de 350 concursantes, y de ahí se hizo un examen teórico en el qué seleccionaron únicamente a 40 personas de varias ciudades Colombia.

De ahí salieron únicamente 10, y de ese punto pasé a ser la campeona a nivel nacional. Los competencias se basaron en diferentes destilados, contando alguna historia con un tema que ellos nos dieran, explorar técnicas clásicas y adaptarlas al estilo propio.

¿Cuáles son sus destilados favoritos y con qué material explora para hacer los cócteles?

Me encanta el mezcal y el whisky, pero no busco eso cuando estoy creando. Al crear busco diferentes perfiles de sabor, porque no los estoy creando para mí, sino para un servicio. Ya dependiendo de la historia que quiera contar o de la preparación que desee hacer, busco los materiales adecuados, e ingredientes que hemos olvidado en nuestra gastronomía colombiana.

¿Para qué le han servido las artes plásticas en la creación de los cócteles?

Me han servido mucho para lo estético. De todas maneras en la carrera se estudian muchas cosas que se complementan.

¿Cómo se siente al llegar a esta instancia?

Con una felicidad muy grande, pero con una responsabilidad encima mio de dar lo mejor de mi y dejar a mi país por lo alto en materia de coctelería. Al fin y al cabo, la formula es irse disfrutando este proceso.

Cada vez más hay mujeres bartenders, ¿cómo ha sido desenvolverse en este mundo que ha sido tan masculino?

Las mujeres se han adueñado de diferentes ramas que son tan masculinamente dominadas, mostrando que somos meticulosas y detallistas, y eso es muy importante. Además, hoy en día ya el termino que se usa no es barman: es bartender, y eso ya es un paso muy grande en la industria.