Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy domingo 11 de septiembre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

El Loco

La carta te habla de un nuevo comienzo, de cambios que vas a experimentar a partir de este día y que los tienes que asumir con entereza y mucha paciencia. Será un gran aprendizaje que te ayudará a llevar con mucha firmeza los proyectos de tu vida.

Tauro

La Luna

Abre muy bien los ojos porque alguien quiere traicionarte. La carta te advierte que hay cosas que te ocultan y que vas a descubrir. No importa si será difícil de superar, pero estarás tranquila cuando tengas claro el panorama y tomes decisiones que te encaminen a algo mucho mejor.

Géminis

La Templanza

Estas en esa búsqueda de armonía y tranquilidad en tu vida que sólo lo lograrás si eres capaz de sentarte a resolver las diferencias que tienes con tu familia. Propicia esa conversación para que puedas avanzar.

Cáncer

La Emperatriz Invertida

La sensibilidad en tu vida está a flor de piel y debes tener prudencia con lo que dices o como reaccionas porque puedes explotar de una manera que puede herir a cualquiera. La carta es una advertencia a pensar muy bien tus decisiones.

Leo

El Emperador

Es una carta muy poderosa, que te dice que debes tomar las riendas de una situación y resolverla de inmediato. Tu liderazgo es lo que hará que exista orden en las ideas y que apliquen las estrategias como tu las planteas.

Virgo

El Colgado Invertido

Estás negada a aceptar la realidad y a vivir anclada en el pasado. Eso no puede seguir así y la única que debe tener fuerza de voluntad y determinación para salir de esa situación eres tú. Si reflexionas y pasas esa página lograrás estar en armonía.

Libra

La Suma Sacerdotisa

Tu intuición es un arma muy poderosa para lograr resolver algunos asuntos sentimentales que desde hace tiempo te están afectando. Si sientes que llegado el momento no puedes con algo, busca ayuda y consejo de tu familia. Ellos van a estar allí para apoyarte.

Escorpio

El Juicio

Es hora de ponerle fin a una situación que te mantenía incomoda y que desequilibra tus emociones. No aceptes más esa situación. La carta te advierte que es el momento de acelerar los pasos para avanzar en un camino diferente.

Sagitario

El Carro Invertido

No sientas que porque tomaste esta decisión y las cosas no salieron como tu querías no la puedes revertir. Claro que sí y la forma es reflexionando y enmendando el error. No te sientas ni frustrada, ni sentimentalmente mal por lo que te sucedió. Pasa la página y queda el aprendizaje.

Capricornio

El Diablo Invertido

Estás pasando por un mal momento que te hace emocionalmente muy vulnerable y la carta te advierte que tengas mucho cuidado de dar un paso en falso porque puedes tomar decisiones apresuradas que pueden costarte la armonía en tu vida.

Acuario

El Mundo

El mundo es una carta hermosa que te indica que estás encaminando tus proyectos al éxito, que debes continuar con la misma determinación y firmeza para alcanzar las metas y tendrás momentos de mucha celebración. Así que disfruta de este momento.

Piscis

Los Amantes

Es un momento muy sublime y maravilloso en tu vida, por fin tienes a alguien a tu lado que será tu apoyo y con quien consolidarás una relación seria. Aprovecha porque todo está a favor de que la vida se encamine maravillosamente.