Mujer se identifica como lobo y asegura que sale a cazar criminales en las calles

Todos sabemos que la identidad de algunos puede llegar a poner muy incómodas a ciertas personas, pero en el caso de Naia Okami, quien se identifica a sí misma como un lobo, puede hacerle muy malas jugadas, pero se ha asegurado de que esto no intervenga en su trabajo, el cual asegura que es sumamente importante para la comunidad.

Naia se desempeña como investigadora, se encarga de “cazar” criminales que sean una amenaza para animales y niños y según aseguró recientemente en una entrevista “soy una investigadora realmente buena” por lo que no permite que su identidad y lo que esta causa en la gente la detenga de hacer el bien.

Naia Okami fue recientemente invitada al podcast “I’ve Got News For You”, donde aprovechó para hablar de su identidad, su vida y su trabajo. “Algunas personas obviamente levantaron las cejas, pero en realidad no es tan diferente si realmente lo piensas. ¿Qué cambia en tu interacción conmigo?” aseguró.

Con respecto a su trabajo comentó “Si estoy en el trabajo y estoy haciendo algo en el trabajo, necesito hacer una tarea o lo que sea, el hecho de que me identifique como un lobo no cambia mi desempeño profesional” y añadió “Es una cosa espiritual personal interna, y las personas que reaccionan de forma exagerada, es como, está bien, no te afecta”.

Por otro lado, Naia asegura que no se viste como un lobo excepto por algunas ocasiones en las que se pone una cola y orejas de lobo, pero únicamente para atender a convenciones “Realmente no afecta las cosas” culminó la investigadora.

Naia Okami habla sobre el odio en las redes

En la misma entrevista, Naia aseguró que “Recibo mucho odio por ser trans, mucho odio por ser etéreo, pero realmente no me importa. Hay muchas razones para odiar a una persona, si me vas a odiar porque soy franca o hice algo que te ofendió... Genial, es una razón válida para no gustarte”.

“Pero si te voy a desagradar por una identidad o un rasgo que realmente no te está haciendo daño a ti ni a nadie más, entonces realmente no te necesito en mi vida de todos modos” culminó la mujer, quien demuestra estar más que orgullosa de ser quien es.