Dos iniciativas sostenibles que transforman vidas en Colombia

La sostenibilidad es una palabra que hoy debe mirarse desde ámbitos interdisciplinares e interseccionales: es decir, lo que aplica para ciertos contextos en particular, no aplica para otros. Es por eso que si bien algunos países, compañías y grupos han triunfado con ciertas prácticas, esto no puede aplicar en otros lugares. Es por eso que plataformas como Green Souls, unida con varias marcas, entre ellas Authentic Beauty Concept, han creado una estrategia de acciones integrales y aplicadas a lo local que se concentran en una de las zonas más complejas del país: Santa Marta.

La ciudad, rodeada de biodiversidad marina y selvática y a la vez aquejada por serias problemáticas sociales (según el Dane, es la tercera ciudad con más pobreza extrema de Colombia, con el 70% de su población en un rango de pobreza monetaria y el factor anteriormente mencionado), sin embargo, se ha visto beneficiada a través de la entrega de becas, tecnología, siembra de árboles, corales y liberación de fauna silvestre gracias a Green Souls.

De hecho, en un grupo de más de 70 personas, entre influencers, famosos, comunicadores y otras personalidades, se pudo donar cuatro becas, donar 34 computadores, sembrar más de 150 árboles y liberar a 5 especies nativas.

De igual manera, en la playa Inca Inca se pudo ver cómo se están recuperando los corales y la riqueza de los arrecifes de la Bahía de Santa Marta: con pequeños fragmentos, se han construido redes y compilados arquitectónicos que permiten la reproducción de estos animales. Así, se sembraron más de 450 pedazos de coral.

También se recogieron 520 kilos de basura en una jornada donde también se invitó a saber qué hacer con los desperdicios gracias a la influencer ‘Marce la Recicladora’.

Una labor integral

“Creemos fielmente en que el impacto que hagamos debe ser integral. Transformar directamente vidas con lo que hacemos. Ver la cara de unos niños que se ganaron una beca para estudiar con una universidad que ni se soñaban, nos llena el alma. Escogimos a Santa Marta porque es la ciudad más hermosa que tiene Colombia y por sus problemáticas tan grandes, pero a la vez tan invisibles”, le contó a PUBLIMETRO David Jaramillo, fundador y Director creativo de Green Souls.

“No sólo unimos marcas, sino también a voluntarios y personas que tengan un propósito de generar un cambio. Se trata de sumar, de las pequeñas acciones que podamos realizar. Definitivamente, creemos en el poder que tiene el mercado y la comunicación y las redes para transformar el mundo”, expresó.

Varios influencers preocupados por el medio ambiente y su cuidado también comunicaron estas acciones y por qué es tan importante cuidar la riqueza de uno de los países con más biodiversidad del mundo. Entre ellos, Carlos Alberto Díaz, el famoso creador de ‘La granja del Borrego’.

“Nunca había hecho esto. Jamás había sembrado corales. Y si bien ya había limpiado playas, cada una de ellas es distinta. También me interesó la iniciativa por ver los tipos de desperdicios que reciclamos. Y, por supuesto, me gustó mucho liberar animales. En Colombia tenemos mucha biodiversidad y no se respeta mucho este tema. Uno reconoce los animales cuando están felices y verlos libres fue conmovedor”, le dijo a PUBLIMETRO.

Sprite, reusando el plástico para crear piezas de moda

No solamente viene con un original cambio de color de empaque: Sprite es consciente de cómo la polución plástica es un problema que si bien se ha controlado con la concientización del uso de este elemento, también genera ideas creativas.

Así, la compañía, en unión con las gafas Sajú, que reúsan el plástico para dar modelos dinámicos y casuales de gafas, ya da a disposición las tapas del envase para crear una forma vanguardista de uso. De este modo, con sus tapitas, cualquier amante de la moda puede ir a crear nuevas gafas a su elección y aprender cómo un elemento que tarda hasta más de 5 años en descomponerse puede quedar para siempre como una pieza única en su armario.