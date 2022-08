“No se parece pero en nada”: Mujer pidió torta para su hijo con diseño de “Venom” y le llegó mal hecha

Un inesperado contratiempo tuvo una madre con el pastel de cumpleaños de su hijo , ya que faltando apenas un día para la celebración, recibió la torta en muy mal estado.

El caso se viralizó a través de la red social TikTok, cuando la mujer quiso contar la situación, relatando que pidió para su hijo un pastel de “Venom”, personaje de Spider Man , sin embargo, lo que recibió estuvo bastante lejos de parecerse a aquello.

“ No solamente no se parece pero en nada a lo que yo le pedí, sino que está toda rota abajo . Se sigue rompiendo(...) Lo que le pedí por favor que si algo no estaba, dentro de lo que yo le había pedido, que por favor me lo avise, porque ya me pasó. Si vos mandás un modelo, se supone que te tienen que entregar lo que vos pedís”, relató la madre en el video.

La señora fue a la casa de la repostera a pedirle una solución, obteniendo como respuesta que le haría otro pastel para el mismo día de la celebración, pero que esta vez, lo haría de mazapán.

Fue así como el pastel llegó a su hogar, aunque con otro diseño.