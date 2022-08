‘Josefina’: el empuje masivo de Juan Pablo Socarrás al diseño de hogar

Para Juan Pablo, el servir la mesa siempre ha sido una de sus grandes pasiones secretas . El diseñador de moda colombiano, quien a este momento cuenta con más de 16 años de experiencia en el mercado, ha logrado consolidar desde hace varios años su marca e imprenta personal, abanderando así el concepto de ‘democratizar la moda’, y encargándose de dar a conocer a su cultura y a su país a través de sus creaciones.

De esta manera, Socarrás plasma la vasta riqueza cultural, las costumbres y hasta los paisajes que el continente tiene para ofrecer.

Así, mediante esta colaboración y de la mano de Finlandek, marca de hogar del grupo Éxito, el diseñador busca seguir contando sus historias de vida y homenajear a quienes más ama, con mensajes y productos llenos de vida, relatando sus historias, viajes, personas y momentos, donde según el diseñador, retrata “lo más bonito que le enseñaron en la vida: dar amor a través de la mesa”.

Después de una exitosa pasarela en el marco de Colombiamoda 2022, donde presentó su más reciente colección en patrocinio con Coca-Cola, denominada ‘A-Mar’, Juan Pablo agrega otra adición a su proyecto ‘Historias hechas a mano’, proyecto creado desde 2019 . Esta colección ha sido lograda a partir de su co-creación con emprendedores, artesanos, familias colombianas desde la Guajira hasta el Carmen de Viboral. Justamente, Carmen de Viboral es una de las inspiraciones del colombiano para este proyecto.

Gladys Cecilia Bello Rendón, representante de ventas en Cerámicas El Dorado, en el Carmen de Viboral, comentó acerca del proceso de trabajar con Socarrás para la creación de esta nueva línea de hogar: “El proceso de trabajar con Juan Pablo, los artesanos y todas las pequeñas empresas que participaron en la colección fue muy sencillo, orgánico y especial, un proceso de co-creación ideal donde encontramos completa disposición creativa y productiva por parte de todos, realmente la marca se ha comprometido a innovar en ese sentido colaborativo, trabajaron una cantidad de manos, de pensamientos y de mentes creativas. Fue así cómo se logró un proceso enriquecedor, de construcción, de rayar, dibujar, de investigar, de ver propuestas; de dar comentarios. De disfrutarnos el proceso y de poder realizar productos que tuvieran el concepto de Josefina”, afirmó.

— Juan Pablo Socarrás

Esta colaboración, es el equilibrio perfecto entre la artesanía y la industria, ya que el 90% de esta nueva línea es fabricada completamente en Colombia. Allí, se observa cómo el diseñador logró poner en cerámica las historias inspiradas en su tía, plasmándolo en sus viajes y sus cartas de amor, en su nostalgia, en las rayas, las ciudades; expresada en las cuadriculas, las ciudades que ha visitado, los pétalos, los ríos, las nubes y los tonos pasteles que reflejan a esta gran figura en su vida.

3 preguntas a… Juan Pablo Socarrás

Juan Pablo, ¿quién es Josefina, la inspiración detrás de tu colección?

Josefina es mi tía, es mi madrina y hermana de mamá, es una mujer romántica, soñadora, viajera, y que siempre ha estado presente en mi vida. Qué acumula historias y qué siempre está en la búsqueda de nuevos sueños. Es una mujer que le escribe al amor, colecciona postales, momentos y lugares. Ha viajado por Latinoamérica y también ha sido una mujer hogareña que come, sirve la mesa, da amor a través de la comida, más que eso, su forma de dar amor es servir una linda mesa. Josefina, cuida los detalles; mezcla el pasado, el presente y el futuro. Es una mujer que tiene la capacidad de mezclar la industria y la artesanía, y ese equilibrio lo logramos con Josefina.

Carmen de Viboral es un lugar muy presente en esta colección, ¿qué significa para ti verlo plasmado en estos productos?

Carmen de viboral es un lugar fantástico para mi, es un lugar que me ha visto formarme y también fue allí donde conocí a Gladys. Con ella he trabajado por 16 años, haciendo infinidad de productos, desde productos masivos hasta diseños personales. Ella ha hecho parte del proyecto ‘Historias hechas a mano’ desde siempre, es con quien he diseñado y diseñar mis vajillas durante toda la vida, y lo que hacemos es contar esas historias que nadie conoce pero que queremos que el mundo conozco, y evidentemente Gladys y el lugar de El Cármen de Viboral es algo que queremos que todo el mundo conozca.

¿Por qué fué tan importante para tí el darle este homenaje a tu tía a través de esta colección?

La mejor forma de reconciliarme con mi familia fue haciendo este homenaje. Josefina, mi nueva colección con Finlandek para Moda Éxito, me permitió encontrar en mis raíces, ese Caribe rivereño, esas historias del río de Barranquilla, del río Magdalena, de Mompox, Valledupar. De esa Costa a la que yo siento nostálgica y a su vez clásica. Esta colección está inspirada en todo ello. Es la historia de las mujeres de mi vida, con las que trabajo y también, las que hacen parte de mis raíces, las que me permiten sentirme orgulloso de dónde soy y de dónde vengo. Es esa mezcla cultural que soy.