Humanos podrían vivir en Marte tras descubrimiento sobre “plasma”

Los humanos podrían vivir en Marte, después de todo. Según un nuevo descubrimiento en materia de plasma, los seres humanos podrían hacer vida en el planeta, según los científicos que lo hicieron.

El descubrimiento se menciona en un artículo titulado “Plasmas for in-situ resource utilization on Mars: Fuels, life support, and agriculture” [”Plasmas para la utilización de recursos in situ en Marte: combustibles, soporte vital y agricultura”], publicado recientemente en el Journal of Applied Physics.

Los científicos que realizaron dicho estudio esperan construir un sistema que ayude a sustentar la vida, así como a fabricar los productos químicos necesarios para procesar combustibles, producir materiales para la construcción y fertilizar plantas.

Y es que numerosas agencias espaciales y expertos buscan enviar seres humanos a vivir a Marte en los próximos años. Sin embargo, el planeta es hostil puesto que no tiene el oxígeno necesario para los humanos, ni el combustible para la maquinaria y el equipo que necesitarán para vivir.

Los ingenieros esperan solucionar ese problema con una tecnología que produzca el oxígeno y otros materiales necesarios para los años que los humanos esperan pasar en el planeta.

Para esto, la NASA está trabajando en lo que denomina Experimento de Utilización de Recursos In-Situ de Oxígeno en Marte, que busca crear recursos en Marte.

“En primer lugar, la descomposición de las moléculas de dióxido de carbono para extraer el oxígeno. Es una molécula muy difícil de romper”, explica Vasco Guerra, de la Universidad de Lisboa, autor del nuevo artículo. “En segundo lugar, la separación del oxígeno producido de una mezcla de gases que también contiene, por ejemplo, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Estamos estudiando estos dos pasos de forma integral para resolver ambos retos al mismo tiempo. Aquí es donde los plasmas pueden ayudar”.

El plasma es el cuarto estado natural de la materia, y este contiene partículas con carga libre, como iones y electrones, que pueden utilizarse para ayudar a producir oxígeno.

“Cuando los electrones chocan como balas con una molécula de dióxido de carbono, pueden descomponerla directamente o transferir energía para hacerla vibrar”, explica Guerra. “Esta energía puede canalizarse, en gran medida, hacia la descomposición del dióxido de carbono. Junto con nuestros colegas de Francia y los Países Bajos, demostramos experimentalmente la validez de estas teorías. Además, el calor generado en el plasma también es beneficioso para la separación del oxígeno”.