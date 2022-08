Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 15 al viernes 19 de agosto del 2022

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries

El arcángel Raziel te guiará y protegerá a lo largo de esta semana, serás una luz para los demás y encontrarás las respuestas que buscas para ser feliz; estás destinado a tener el éxito en tus manos, solo debes ser constante. Tu arcángel tiene el poder de convertir todo lo negativo en positivo, invócalo y verás su rápida respuesta. Tendrás días de mucho trabajo y te pondrás al corriente en todos tus pendientes. Recibirás dinero de una deuda. Evita ser tan melancólico: “recordar es volver a vivir”, pero no te estaciones en lo mismo siempre. El martes será tu mejor día y tus números de la suerte son 04 y 17; tu color de la abundancia es el naranja. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable; a los Aries solteros les vendrá un amor apasionado. Prepararás la tesis de tu carrera universitaria, evita postergar este proceso.

Tauro

Esta semana te guiará el arcángel Gabriel, quien, sin duda, será de mucha ayuda en estos días para tu signo; es el momento de actuar conforme a tus planes para que consigas el triunfo que mereces y seas feliz. Llegarán sorpresas económicas y tendrás más lujos en tu vida. Serán días para sacar pendientes de escuela y trabajo, te verás presionado, pero evita molestarte con los que te rodean por situaciones de tu vida; aprende a ser tolerante. Tu mejor día será el lunes y tus números de la suerte 09 y 23. Tu color de la abundancia es el amarillo. Intenta seguir con la buena alimentación y conserva una rutina de ejercicio que te ayudará a estar mejor de salud. Es momento de pedir perdón y saber reconocer tus errores, no cargues con sentimientos del pasado. Llegará un dinero extra por la venta de una casa o coche.

Géminis

Tus sueños siempre se hacen realidad gracias a la intervención del arcángel Jofiel, quien llama a que nunca dejes de tener anhelos para ser grande en la vida; cree en ti y solucionarás tus problemas. Pondrás fin a una situación complicada en cuestión sentimental y te sentirás más libre para estar en paz. Serán días de muchas energías positivas a tu alrededor, te ofrecerán un puesto de trabajo muy bien pagado. Decidirás cambiarte de casa en la búsqueda de mayor comodidad en tu vida. Recibirás la propuesta de dar clases en una escuela, acéptalo, eso te ayudará a mantenerte actualizado en tu carrera. Cuídate de problemas legales, intenta resolver todo en su momento. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 08 y 33, tu color de la abundancia es el verde y tu mejor día el jueves.

Cáncer

El arcángel Chamuel te guiará a lo largo de la semana, atrévete a ser diferente y auténtico, trata de despojarte de los complejos que no te dejan ser feliz, pues existe un mejor modo de realizar las cosas, solo es cuestión de buscar la mejor opción en la vida. Necesitas una pausa para reflexionar hacia donde vas y qué quieres ser en el futuro; son momentos de madurez mental. Esta semana reinarán en tu signo las buenas ideas para tener un negocio propio y trabajar por tu cuenta, así que no lo dudes e inícialo. Recibirás una invitación para salir de viaje con tus amigos. Cuídate de las traiciones de amores del pasado e intenta quedar en paz con tus exparejas. Tus puntos débiles serán cuello y espalda. Tu mejor día será el viernes y tus números de la suerte 02 y 16. Tu color de la suerte es el azul intenso, trata de usarlo más en tu ropa.

Leo

Metatron, tu arcángel, pide que pongas determinación en todo lo que realices en cuestión de trabajo y aprendas a escoger tu carrera universitaria. El autocontrol es la mejor receta para controlar tu mal carácter y temperamento. Vendrá un reconocimiento en el ambiente laboral que te ayudará a sentirte más contento y será una semana de felicidad porque sigues de cumpleaños y renovarás energías. Recibirás una invitación para viajar con tu familia, hazlo, lo mejor es tener tiempo para los seres queridos. Cuídate de problemas de intestino o úlceras, trata de cambiar la alimentación y busca un régimen de ejercicio. Evita problemas y llega a acuerdos por temas de pensión y divorcio. Tu mejor día será el miércoles, tu color de la abundancia es el rojo intenso, úsalo más en tu ropa. Tus números de la lotería son 01 y 19.

Virgo

El arcángel Uriel indica que la vida es maravillosa, debes vivirla a cada instante y evitar desperdiciar tu tiempo en situaciones que no tienen solución. Vendrán mejoras en cuestión laboral y, también, un éxito. Recuerda que la prosperidad se atrae con pensamientos positivos y actos de ayuda hacia los demás. Serán días de muchas presiones en el trabajo y la escuela, intenta administrarte más en todo lo que realices para no generar estrés sin razón. Una expareja te invita a salir con el propósito de dialogar, deja eso atrás y ve hacia adelante. Tu mejor día será el jueves, tu color mágico es el blanco y tus números de la lotería son 20 y 27. Recibes un reconocimiento por cuestión de estudios y te ofrecen una beca para estudiar en el extranjero. Cuídate de las migrañas y dolor de nuca, intenta relajarte con una buena película.

Libra

El arcángel que te ayudará esta semana es Miguel, serán días de fuerza espiritual muy elevada y vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente. Invoca al arcángel Miguel y verás cómo su ayuda llegará para que puedas tener el éxito que deseas. Este arcángel te ayudará a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor, solo trata de pensar en positivo. Ya no esperes más y pon en orden tus documentos, recuerda que el tiempo se va y no regresa. Un amor del pasado te busca para volver, date oportunidad de amar. Si sientes que no logras tus objetivos, no debes estresarte, dale tiempo al tiempo porque las energías cósmicas se están alineando a tu favor. Tus números de la suerte son 11 y 16, tu día mágico es el jueves y tus colores de la abundancia: verde y amarillo.

Escorpión

Esta semana el arcángel Metatron te ayudará a que la salud reine por completo en tu vida, además de tener la fortaleza de espíritu necesaria para salir adelante. Solo debes pedir con toda tu fe para que en tu vida logres lo que tanto deseas, verás que tus deseos se cumplen casi de inmediato. Este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos porque limpia por completo tu entorno. Debes de entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones, por eso te recomiendo pensar más de dos veces lo que vayas hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Los Escorpión solteros encontrarán el amor en su trabajo. Tus números de la suerte son 30 y 41, tu día mágico el lunes y tus colores de la abundancia son gris y rojo.

Sagitario

El arcángel Rafael te guiará estos días para que tu vida se reacomode y saques todo lo negativo que te rodea, te recomiendo abrirte a las posibilidades de cambios positivos y deshacerte de la indecisión. Este arcángel te dice que es momento de pedir lo que tanto deseas, como un amor verdadero o protección divina, recuerda que Rafael tiene la facultad de ayudarte porque es un ser bondadoso. Estos días elevarás el sentido de la intuición y adivinación por sueños, así que pon mucha atención para estar alerta de lo que pueda pasar. Semana de estar con muy buena actitud porque llegará dinero extra con los números 03 y 14, tu mejor día será el viernes y tu colores de la abundancia son morado y blanco. Ya no discutas con tu pareja, si ves que ya no hay remedio, date un tiempo y busca un amor más compatible.

Capricornio

Ariel es el arcángel que te va acompañar esta semana con su protección divina, Ariel es la inteligencia de Dios y te indica que no debes cargar con energías negativas. Recuerda que este arcángel te va dar la oportunidad de crecimiento personal y laboral, pero debes concentrarte en lo que deseas. También es momento de progresar en todo lo que necesitas para tu vida, como poner un negocio o cambiar de trabajo para estar mejor económicamente. Debes estar más atento a tu salud y mantener una dieta saludable para que te sientas mejor. Semana de tener juntas laborales de última hora para cambios de puesto. Tus números mágico son 21 y 29, tu mejor día el martes y tus colores de la abundancia: rojo y naranja. Ya no busques el reconocimiento de los que te rodean, trata de sentirte pleno contigo mismo y ser feliz.

Acuario

El arcángel Miguel es la fuerza espiritual que te va guiar en estos momento de crisis para que puedas salir adelante, ya no estarás atrapado en situaciones que no puedes resolver. Este arcángel es el poder divino, todo lo que te debían en todos sentidos te será recompensado y tendrás la tranquilidad que tanto deseas para progresar en la vida, lo laboral y personal. Este arcángel te dice que si necesitas un apoyo lo tendrás y sin limitantes, vas a poder resolver situaciones legales y laborales a tu favor, recuerda que lo más importante de este arcángel es que te va dar el respeto hacia ti y los demás. Semana de seguir con mucho trabajo y nuevos jefes. Viene una sorpresa muy agradable en estos días, tus números de la suerte son 05 y 37, tu mejor día el jueves, tus colores de la abundancia son azul y verde.

Piscis

En los próximos días te ayudará el arcángel Uriel para que puedas tener una mejora económica. Uriel es la dicha de Dios, sin duda llegará con mucha fuerza para que tengas a la persona ideal en tu vida, es decir, por fin encuentras el amor verdadero gracias a la ayuda de este arcángel. Trata de estar en paz en tu corazón para atraer lo que deseas. También tendrás ayuda en situaciones económicas, dejarás atrás la pobreza y deudas. Llegará dinero extra con los números 18 y 50, tu mejor día será el lunes, tus colores de la abundancia son rojo y blanco. Semana de tomar al toro por los cuernos porque enfrentarás los problemas que se te atreviesen y lograrás el triunfo. Cuidado con las mentiras de pareja y amigos que te rodean, no les creas tanto, siempre duda de lo que te dicen para que después no caigas en depresión.